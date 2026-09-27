کاروان ورزشی ایران در هشتمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا به یک مدال تاریخی در وزنه‌برداری زنان رسید و در بوکس هم پس از چند دوره دوری از مدال، طلسم‌شکنی کرد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، ورزشکاران ایرانی در هشتمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، رقابت‌های خود را در رشته‌های مختلف پیگیری کردند که یک مدال ارزشمند در وزنه‌برداری زنان نصیب ریحانه کریمی شد تا او به عنوان اولین وزنه‌بردار زن ایرانی تبدیل شود که در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال شده است. همچنین بوکس نیز توانست پس از سه دوره دوری از مدال بازی‌های آسیایی، پس ۸ سال یک مدال را توسط اسماعیلی قطعی کند.

تیراندازی با کمان؛

حذف مردان در یک چهارم و زنان در یک هشتم

تیم کامپوند مردان ایران با ترکیب آرمین پاکزاد، فرهنگ خداپرست و میلاد رشیدی رقابت‌های خود را آغاز کرد که در دور یک هشتم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم بنگلادش پس از تساوی و کسب امتیاز مشترک ۲۳۲ در تیر طلایی به برتری رسید و به جمع هشت تیم برتر این مسابقات راه یافت.

تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف کره‌جنوبی رفت که در مصاف با این تیم موفق به کسب پیروزی نشد و با واگذاری مسابقه با نتیجه ۲۳۹ بر ۲۳۴ از صعود به نیمه‌نهایی بازماند و حذف شد.

حذف تیم زنان در یک هشتم

تیم کامپوند زنان ایران هم با ترکیب بیتا عاشق‌زاده، گیسا بایبوردی و شیوا بختیاری در دور یک هشتم نهایی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل تیم تایلند پس از تساوی ۲۳۱ - ۲۳۱ در تیر طلایی مقابل این تیم شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

تیر طلایی مانع صعود تیم میکس شد

تیم میکس کامپوند کشورمان با ترکیب بیتا عاشق‌زاده و میلاد رشیدی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی، مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۱۵۸ بر ۱۵۴ به پیروزی رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

تیم ایران در یک چهار نهایی به مصاف تیم کره‌جنوبی رفت و پس از تساوی ۱۵۸ - ۱۵۸ در تیر طلایی تنها با اختلاف امتیاز شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند. کره جنوبی در این مسابقات رکورد جهان را در بخش میکس ارتقا داد.

حذف تیم میکس ریکرو

تیم میکس ریکرو کشورمان با ترکیب مبینا فلاح و محمدحسین گلشنی در یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی با نتیجه ۶ بر ۲ مقابل ویتنام شکست خورد و از صعود به مراحل بالاتر بازماند.

نخستین صعود تیم ریکرو مردان به نیمه نهایی

تیم ریکرو مردان ایران با ترکیب رضا شبانی، صادق اشرفی و محمدحسین گلشنی در مرحله یک هشتم نهایی مسابقات تیراندازی با کمان بازی‌های آسیایی مقابل تیم بنگلادش با نتیجه ۵ بر ۴ به پیروزی رسید و به جمع هشت تیم برتر مسابقات راه یافت.

تیم ایران در یک چهارم نهایی به مصاف تیم ژاپن میزیان مسابقات رفت و با نتیجه ۵ بر ۳ به برتری رسید و برای نخستین بار در بازی‌های آسیایی در رشته ریکرو تیمی راهی نیمه‌نهایی شد.

تیم ایران روز جمعه در دیدار نیمه‌نهایی به مصاف هند می‌رود.

کوراش؛

حذف آذرپیوند و عیدی‌وندی

رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا هم، با برگزاری رقابت‌های اوزان ۵۷- کیلوگرم زنان و ۹۰+ کیلوگرم مردان در سالن هنر‌های رزمی مجموعه ورزشی آیچی آغاز شد. در رقابت‌های وزن ۵۷- کیلوگرم زنان که با حضور ۲۱ ورزشکار برگزار می‌شد، طاهره آذرپیوند و پردیس عیدی‌وندی نمایندگان کشورمان بودند.

آذرپیوند پس از استراحت در دور نخست، در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف بهارتی از هند رفت و با نتیجه ۳ بر صفر از سد حریف خود عبور کرد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت.

آذرپیوند در مرحله یک‌چهارم نهایی این وزن مقابل پین، چون وانگ از چین‌تایپه قرار گرفت و با نتیجه پنج بر صفر (یامباش - نصف ضربه فنی) مغلوب حریف خود شد.

پردیس عیدی‌وندی نیز پس از استراحت در دور نخست در مقابل چارمئا کولینو ازفیلیپین قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر صفر مغلوب حریف خود شد و از دور مسابقات کنار رفت.

والیبال؛

پیروزی شاگردان پیاتزا در گام نخست

در اولین روز مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا تیم ملی والیبال ایران به مصاف تیم قرقیزستان رفت و با حساب ۳ بر صفر حریف خود را شکست داد.

شاگردان روبرتو پیاتزا در ست نخست با نتیجه ۲۵ بر ۱۱ به پیروزی رسیدند و ست‌های دوم و سوم را با نتایج ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰ به سود خود خاتمه دادند.

ملی‌پوشان والیبال ایران در گروه B با تیم‌های اندونزی، تایلند و قرقیزستان همگروه هستند.

ژیمناستیک؛

پنجمی و هفتمی مردان ایران در ترامپولین

آریا مام عبدالله در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به عنوان نخستین ژیمناست ایران به اجرای برنامه پرداخت.

مام عبدالله در اجرای اول خود امتیاز ۵۶.۸ را به دست آورد. این ژیمناست در دومین اجرای خود در مرحله مقدماتی موفق به کسب امتیاز ۵۷.۷۴ شد.

محمد سعید آبادی هم در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به اجرای برنامه پرداخت. او در اجرای خود امتیاز ۵۲.۰۴ را به دست آورد. سعید آبادی در دومین اجرای خود موفق به کسب امتیاز ۵۳.۸۶ شد.

پس از پایان رقابت‌ها در دور مقدماتی و مشخص شدن نتایج، در نهایت مام‌عبدالله با امتیاز مرحله نهایی۵۷.۷۴ در جایگاه پنجم قرار گرفت و محمد سعید آبادی نیز با امتیاز ۵۳.۸۶ هشتم شد تا هر دو نماینده ایران جواز حضور در فینال را کسب کنند.

در فینال هم پرونده نخستین حضور نمایندگان ایران در رقابت‌های ترامپولین بازی‌های آسیایی با کسب رتبه‌های پنجم و هفتم همراه شد. آریا، در مرحله نهایی با ثبت امتیاز ۵۷.۵۷ در جایگاه پنجم قرار گرفت. سعیدآبادی هم امتیاز ۵۳.۷۶ را به ثبت رساند و در جایگاه هفتم ایستاد.

یک حذفی و یک پنجمی برای زنان

فاطمه توسلی، یکی از دو عضو تیم زنان ترامپولین ایران در بازی‌های آسیایی، در نخستین اجرای خود در مرحله مقدماتی ترامپولین، موفق به کسب ۴۶.۴۳ امتیاز شد. او در اجرای دوم نیز به امتیاز ۴۵.۸۳ رسید و در نهایت با قرار گرفتن در جایگاه ششم مرحله مقدماتی، جواز حضور در فینال را به دست آورد.

فاطمه توسلی، در نخستین اجرای خود در فینال هم موفق به کسب ۴۷.۱۷ امتیاز شد و روی پله پنجم ایستاد.

یلدا حسن شوکتی هم در نخستین اجرای خود در مرحله مقدماتی، با وجود مصدومیت موفق به کسب ۴۱.۲۶ امتیاز شد. حسن شوکتی به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست اجرای دوم خود را انجام دهد و در نهایت در جایگاه نهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و از صعود به فینال بازماند.

تنیس؛

پیروزی صفی و فرزامی در گام نخست

مشکات‌الزهرا صفی و ماندگار فرزامی با برتری مقابل حریفان خود در دور نخست انفرادی زنان بازی‌های آسیایی ناگویا، نخستین پیروزی‌های تنیس زنان ایران را در بخش انفرادی بازی‌های آسیایی پس از انقلاب رقم زدند.

ماندگار فرزامی در دور نخست برابر سویل یولداشوا از ازبکستان به میدان رفت. فرزامی ست نخست را در رقابتی نزدیک با نتیجه ۷ بر ۵ به سود خود به پایان رساند و در ست دوم نیز ۶ بر ۳ پیروز شد تا در دو ست متوالی به برتری برسد و راهی دور بعد شود.

مشکات‌الزهرا صفی نیز در دور نخست مقابل شخزودا آسیمووا از تاجیکستان قرار گرفت و مسابقه‌ای یک‌طرفه را به نمایش گذاشت. صفی ست نخست را بدون واگذاری گیم با نتیجه ۶ بر صفر به سود خود تمام کرد و در ست دوم نیز ۶ بر یک پیروز شد.

شکست دوبل تنیس مردان ایران برابر چین

زوج تنیس دوبل مردان ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل نمایندگان چین شکست خورد. کسری رحمانی و علی یزدانی در دور نخست دوبل مردان به مصاف فومین جیانگ و تیانهویی ژانگ از چین رفتند و در دو ست با نتایج مشابه ۶ بر ۴ مغلوب شدند.

نمایندگان ایران در ست نخست تا نتیجه ۴-۴ برابر با حریف چینی پیش رفتند، اما دو گیم پایانی را واگذار کردند تا این ست ۶ بر ۴ به سود چین تمام شود.

در ست دوم رحمانی و یزدانی ۲ بر یک پیش افتادند، اما زوج چین نتیجه را برگرداند. ایرانی‌ها در ادامه و در حالی که ۵ بر ۳ عقب بودند، یک گیم دیگر گرفتند و اختلاف را به ۵ بر ۴ رساندند، با این حال گیم بعدی را چین برد تا ست دوم نیز ۶ بر ۴ و مسابقه در مجموع ۲ بر صفر به سود این تیم خاتمه یابد.

حذف اولین میکس دوبل تنیس ایران در لحظات آخر

مشکات‌الزهرا صفی و کسری رحمانی در دور نخست رقابت‌های میکس‌دوبل به مصاف شایرا ریورا و فرانسیس آلکانتارا از فیلیپین رفتند و در دیداری نزدیک با نتیجه دو بر یک شکست خوردند.

زوج ایران ست نخست را با نتیجه ۶ بر ۴ واگذار کرد، اما در ست دوم نمایش بهتری داشت و با برتری قاطع ۶ بر یک، کار را به ست تعیین‌کننده کشاند.

ست سوم به صورت مچ تای‌بریک برگزار شد و صفی و رحمانی در رقابتی نزدیک با نتیجه ۱۰ بر ۸ مغلوب حریف فیلیپینی شدند.

تیراندازی؛

برگزاری تپانچه در بخش دقت

در ادامه رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان در خطر آتش ایستادند. دور مقدماتی در دو بخش دقت و سرعت و طی دو روز برگزار می‌شود و در پایان با احتساب امتیاز دو بخش، ۸ فینالیست معرفی خواهند شد.

در پایان بخش دقت هانیه رستمیان ۲۹۱ امتیاز به دست آورد و سامیه یاسی و زینب طوماری نیز به ترتیب ۲۷۷ و ۲۷۵ امتیاز ثبت کردند. در بخش تیمی نیز تیم کشورمان متشکل از رستمیان، یاسی و طوماری ۸۴۳ امتیاز به دست آوردند. این رقابت‌ها فردا در بخش سرعت پیگیری می‌شود.

حضور ۲ نماینده ایران در تراپ

دو مرحله نخستین از دور مقدماتی رقابت‌های تراپ مردان و زنان هم برگزار شد که در بخش زنان، مرضیه پرورش‌نیا در دو راند نخست به ترتیب امتیاز‌های ۱۹ و ۲۱ و در مجموع ۴۰ امتیاز را به ثبت رساند. در بخش مردان نیز محمد بیرانوند در راند اول ۲۲ و در راند دوم ۲۴ امتیاز و در مجموع ۴۶ امتیاز کسب کرد.

رقابت‌های تراپ فردا با برگزاری سه راند باقی‌مانده مرحله مقدماتی ادامه خواهد یافت و در پایان پنج راند تیراندازان فینالیست مشخص خواهند شد.

شنا، شیرجه و واترپلو؛

عنوان پنجمی برای سام واژیر و محمد مقدسی

سام واژیر و محمد مقدسی، نمایندگان شیرجه ایران، در فینال ماده شیرجه هماهنگ ۱۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا در جایگاه پنجم قرار گرفتند. در این رقابت که در مرکز ورزش‌های آبی توکیو برگزار شد، تیم ایران با هدایت شهنام نظرپور و کسب ۲۷۲.۷۰ امتیاز به کار خود پایان داد.

در پایان، تیم چین با ۴۶۵.۵۴ امتیاز به مدال طلا رسید، مالزی با ۳۷۷.۵۲ امتیاز دوم شد و کره‌جنوبی با ۳۷۵.۹۰ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

سد چین مقابل واترپلوی ایران

تیم ملی واترپلوی ایران در دومین بازی خود در بازی‌های آسیایی ناگویا با نتیجه ۱۲ بر ۸ نتیجه را به تیم چین واگذار کرد.

در کوارتر اول چین بازی بهتری نسبت به ایران نشان داد هرچند که دروازه‌بان ایران چند توپ خوب را توانست بگیرد. کوارتر اول با نتیجه ۴ بر ۲ به سود چین به پایان رسید. در کوارتر دوم ایران بازی قابل قبولی از خود نشان داد و نتیجه ۷ بر ۶ به سود تیم چین شد.

کوارتر سوم هم با نتیجه ۱۰ بر ۸ به سود چین به پایان رسید و در کوارتر آخر بازی علیرغم تلاش ملی‌پوشان ایران، اما این تیم چین بود که از موقعیت‌ها بهتر استفاده کرد و بازی را با نتیجه ۱۲ بر ۸ به سود خود پایان داد.

بوکس؛

قطعی شدن مدال برنز اسماعیلی

در بخش مردان، امیر اسماعیلی، نماینده وزن ۹۰+ کیلوگرم کشورمان، در دومین مبارزه خود و در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف دانا بیکی از چین رفت و در یک مبارزه تماشایی و قدرتمند، حریف باتجربه خود را شکست داد.

اسماعیلی با رأی ۳ بر ۲ داوران به پیروزی رسید و ضمن صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد تا نخستین مدال بوکس مردان ایران در بازی‌های آسیایی پس از ۸ سال قطعی شود.

حذف نقش مقابل بوکسور کره شمالی

در ادامه رقابت‌های بوکس بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی ـ ناگویا که در ورزشگاه نیشیو گیمناشیوم برگزار شد، سارینا نقش که در نخستین مبارزه خود موفق به شکست هوسواتون حسنا از اندونزی شده بود، در دومین مسابقه خود در وزن ۶۵ کیلوگرم در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف هاوانگ هایو سونگ از کره شمالی رفت و در نهایت بازی را واگذار و از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. نقش در هر سه راند مقابل حریف خود بازی را واگذار کرد.

بوکس زنان ایران برای نخستین‌بار در تاریخ این رشته در بازی‌های آسیایی حضور پیدا کرده است.

وزنه‌برداری؛

تاریخ‌سازی ریحانه کریمی در وزنه‌برداری

رقابت‌های وزنه برداری دسته ۷۷ کیلوگرم دختران در بازی‌های آسیایی برگزار شد و ریحانه کریمی نماینده ایران در این دسته وزنی بود که به مدال برنز رسید.

کریمی با رقیبانی از مغولستان (بولور-اود لخاگواجاو)، کره جنوبی (ایسئو کیم)، چین (رِن‌شیو هِه) و قزاقستان (آیانات ژوماگالی) رقابت کرد و توانست با کسب مدال برنز تاریخ سازی کند. وزنه‌بردار دسته ۷۷ کیلوگرم زنان کشورمان در یک ضرب ۱۰۶ کیلوگرم و در دو ضرب۱۳۶ کیلوگرم را بالای سر برد و در مجموع ۲۴۳ کیلوگرم را مهار کرد تا نخستین دختر وزنه برداری ایران شود که موفق شده در بازی‌های آسیایی برای ایران مدال کسب کند.

ریحانه کریمی درحالی به نخستین مدال تاریخ وزنه‌برداری زنان ایران را در بازی‌های آسیایی به دست آورد که ۲۶ کیلوگرم سنگین‌تر از بهترین رکورد‌های شخصی خود وزنه زد و در رقابت برای کسب مدال برنز کیسم ایسول از کره جنوبی را شکست داد که پیش از این مدال برنز جهانی را به دست آورده بود.

دوومیدانی؛

صعود امیریان به فینال ۸۰۰ متر

علی امیریان در گروه دوم دور مقدماتی دوی ۸۰۰ متر بازی‌های آسیایی ناگویا به مصاف شش حریف خود رفت و در پایان با کسب جایگاه نخست به فینال راه پیدا یافت.

وی موفق شد در این مرحله زمان ۱:۴۷.۲۶ را ثبت کند.