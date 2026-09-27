En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

پایان بررسی طرح تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی

بررسی طرح راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس پایان یافت
کد خبر: ۱۳۹۶۲۴۱
| |
481 بازدید
مجلس

پایان بررسی طرح تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی

به گزارش تابناک؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس، آخرین ماده طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز یعنی ماده ۱۶ این طرح به تصویب رسید و بررسی این طرح در کمیسیون به پایان رسید.

طبق مصوبه کمیسیون امنیت ملی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تابع این قانون بوده و کلیه مفاد، قوانین و مقررات مغایر با این قانون در خصوص تنگه هرمز ملغی شده و این قانون مبنای نظام حاکم بر تنگه هرمز خواهد بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیسیون امنیت ملی مجلس تنگه هرمز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: بخشی از سجاده رهبرشهید انقلاب هنگام ترور
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شکار دومین زهپاد ارتش آمریکا در تنگهٔ هرمز توسط سپاه+ فیلم
جزئیات حمله دیشب نیرو‌های مسلح به ۷ کشتی متخلف
عربستان همچنان ناکام در فرار از تنگه هرمز/ نقشه نفت خلیج فارس در حال تغییر!
ریموس ۶۰۰ در تنگه هرمز؛ شکار یک زیردریایی بدون‌سرنشین آمریکایی
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
افشاگری رامبد جوان درباره صداوسیما: چند تایشان بیمار جنسی‌اند!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rE1
tabnak.ir/005rE1