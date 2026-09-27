پایان بررسی طرح تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی
بررسی طرح راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی مجلس پایان یافت
کد خبر: ۱۳۹۶۲۴۱| |
481 بازدید
به گزارش تابناک؛ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد: در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی مجلس، آخرین ماده طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز یعنی ماده ۱۶ این طرح به تصویب رسید و بررسی این طرح در کمیسیون به پایان رسید.
طبق مصوبه کمیسیون امنیت ملی، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، نظام حاکم بر محدوده تنگه هرمز تابع این قانون بوده و کلیه مفاد، قوانین و مقررات مغایر با این قانون در خصوص تنگه هرمز ملغی شده و این قانون مبنای نظام حاکم بر تنگه هرمز خواهد بود.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟