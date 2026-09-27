ضرب‌الاجل مجلس به دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع پایان یافت. دولت اکنون باید گزینه‌های پیشنهادی خود برای این دو وزارتخانه را به مجلس ارائه کند.





به گزارش تابناک؛ دولت باید گزینه‌های پیشنهادی خود برای تصدی این دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.

عباس گودرزی؛ سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلس اعلام کرد: براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌های فاقد وزیر، حداکثر به مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند.



دولت از ۱۹ مردادماه با اذن رهبر انقلاب، ۴۵ روز فرصت داشت تا تکلیف وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع را مشخص کند.



این مهلت اکنون به پایان رسیده و دولت باید گزینه‌های پیشنهادی خود برای تصدی این دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.