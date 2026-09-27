مهلت تعیینتکلیف وزرای ۲ وزارتخانه به پایان رسید
ضربالاجل مجلس به دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع پایان یافت. دولت اکنون باید گزینههای پیشنهادی خود برای این دو وزارتخانه را به مجلس ارائه کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۳۹| |
806 بازدید
به گزارش تابناک؛ دولت باید گزینههای پیشنهادی خود برای تصدی این دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.
عباس گودرزی؛ سخنگوی هیئترئیسۀ مجلس اعلام کرد: براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیسجمهور میتواند برای وزارتخانههای فاقد وزیر، حداکثر به مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند.
دولت از ۱۹ مردادماه با اذن رهبر انقلاب، ۴۵ روز فرصت داشت تا تکلیف وزارتخانههای اطلاعات و دفاع را مشخص کند.
این مهلت اکنون به پایان رسیده و دولت باید گزینههای پیشنهادی خود برای تصدی این دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.
گزارش خطا
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟