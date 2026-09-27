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مهلت تعیین‌تکلیف وزرای ۲ وزارتخانه به پایان رسید

ضرب‌الاجل مجلس به دولت برای معرفی وزرای اطلاعات و دفاع پایان یافت. دولت اکنون باید گزینه‌های پیشنهادی خود برای این دو وزارتخانه را به مجلس ارائه کند.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۳۹
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مهلت تعیین‌تکلیف وزرای ۲ وزارتخانه به پایان رسید

به گزارش تابناک؛ دولت باید گزینه‌های پیشنهادی خود برای تصدی این دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.

 عباس گودرزی؛ سخنگوی هیئت‌رئیسۀ مجلس اعلام کرد: براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس‌جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌های فاقد وزیر، حداکثر به مدت ۳ ماه سرپرست تعیین کند.

دولت از ۱۹ مردادماه با اذن رهبر انقلاب، ۴۵ روز فرصت داشت تا تکلیف وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع را مشخص کند.

این مهلت اکنون به پایان رسیده و دولت باید گزینه‌های پیشنهادی خود برای تصدی این دو وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.

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