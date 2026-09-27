قالیباف در نامه ای به پزشکیان، مصوبه هیئت وزیران درباره تمدید مهلت‌های قانونی و مقرراتی را بررسی کرد و گفت تغییر مهلت‌های تعیین‌شده در قوانین، خارج از صلاحیت دولت است.

به گزارش تابناک؛ قالیباف در نامه ای به پزشکیان نوشت: دولت نمی‌تواند مهلت‌هایی را که در قوانین مصوب تعیین شده‌اند، تغییر یا تمدید کند.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع «تمدید کلیه مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ» به‌شماره ۲۸۲۷۶/هـ‌ب در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.

در این مکاتبه خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس با اشاره به حدود صلاحیت دولت در تغییر مهلت‌های قانونی، تأکید کرده است که مهلت‌هایی که در قوانین مصوب تعیین شده‌اند، صرفاً از سوی مرجع قانون‌گذار قابل اصلاح یا تغییر هستند و دولت اختیار تغییر آنها را ندارد.

در متن نظر رئیس مجلس آمده است: «در مورد قوانین، از آنجا که مرجع وضع، قانون‌گذار بوده است، هرگونه اصلاح و تغییر آن خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.»

بر این اساس، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره تمدید مهلت‌های مندرج در قوانین باید میان مهلت‌های مقرر در قوانین و مهلت‌های تعیین‌شده در مقررات اجرایی تفکیک قائل شود؛ چرا که دولت در حوزه قوانین، اختیار اصلاح یا تغییر مهلت‌های مصوب قانون‌گذار را ندارد.

این اظهارنظر در شرایطی اعلام شده است که هیئت وزیران با استناد به وضعیت اضطراری ناشی از جنگ، موضوع تمدید مهلت‌های قانونی و مقرراتی را در دستور کار قرار داده بود.

منبع: تسنیم