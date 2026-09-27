En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

نامه قالیباف به پزشکیان درباره تغییر مهلت‌های قانونی

قالیباف در نامه ای به پزشکیان، مصوبه هیئت وزیران درباره تمدید مهلت‌های قانونی و مقرراتی را بررسی کرد و گفت تغییر مهلت‌های تعیین‌شده در قوانین، خارج از صلاحیت دولت است.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۳۸
| |
2657 بازدید
قالیباف

به گزارش تابناک؛ قالیباف در نامه ای به پزشکیان نوشت: دولت نمی‌تواند مهلت‌هایی را که در قوانین مصوب تعیین شده‌اند، تغییر یا تمدید کند.

نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع «تمدید کلیه مهلت‌های مندرج در قوانین و مقررات جهت اضطرار ناشی از جنگ» به‌شماره ۲۸۲۷۶/هـ‌ب در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شد.

در این مکاتبه خطاب به رئیس جمهور، رئیس مجلس با اشاره به حدود صلاحیت دولت در تغییر مهلت‌های قانونی، تأکید کرده است که مهلت‌هایی که در قوانین مصوب تعیین شده‌اند، صرفاً از سوی مرجع قانون‌گذار قابل اصلاح یا تغییر هستند و دولت اختیار تغییر آنها را ندارد.

در متن نظر رئیس مجلس آمده است: «در مورد قوانین، از آنجا که مرجع وضع، قانون‌گذار بوده است، هرگونه اصلاح و تغییر آن خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.»

بر این اساس، تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره تمدید مهلت‌های مندرج در قوانین باید میان مهلت‌های مقرر در قوانین و مهلت‌های تعیین‌شده در مقررات اجرایی تفکیک قائل شود؛ چرا که دولت در حوزه قوانین، اختیار اصلاح یا تغییر مهلت‌های مصوب قانون‌گذار را ندارد.

این اظهارنظر در شرایطی اعلام شده است که هیئت وزیران با استناد به وضعیت اضطراری ناشی از جنگ، موضوع تمدید مهلت‌های قانونی و مقرراتی را در دستور کار قرار داده بود.

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
محمدباقر قالیباف پزشکیان مهلت قانونی
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: بخشی از سجاده رهبرشهید انقلاب هنگام ترور
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جزئیات تشکیل تیم شش‌نفره برای تصمیم‌گیری درباره مذاکرات
حکم جنجالی دادگاه برای حمید رسایی!
دیدار قالیباف با خانواده شهید لاریجانی+عکس
روایت تازه پزشکیان از وضعیت سلامت رهبر انقلاب
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
افشاگری رامبد جوان درباره صداوسیما: چند تایشان بیمار جنسی‌اند!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rDy
tabnak.ir/005rDy