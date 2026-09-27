ایرلاینهای ایرانی امروز ۲۴ پرواز خارجی انجام دادند
به گزارش تابناک؛ ایرلاینهای ایرانی امروز ۲۴ پرواز خارجی انجام دادند.
۲۴ پرواز خارجی امروز توسط شرکتهای هواپیمایی داخلی از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به مقصد ۱۱ شهر خارجی انجام شده یا در حال انجام است.
بر این اساس در پروازهای خروجی فرودگاه امام خمینی (ره)، شرکت هواپیمایی زاگرس پرواز تهران-آنکارا، تابان و وارش پرواز تهران-استانبول، ایرتور پروازهای تهران-ایروان (ارمنستان) و تهران- ازمیر، آتا پرواز تهران-استانبول، ایرانایر پرواز تهران-استانبول، کاسپین پرواز تهران-استانبول و ماهان پروازهای تهران-پکن، تهران-شانگهای، تهران-گوانگژو و تهران -هوشیمین را انجام داده یا در حال انجام آنها هستند.
در پروازهای ورودی نیز شرکتهای هواپیمایی وارش، آتا، زاگرس، معراج، ماهان، کاسپین، ساها، ایرتور و تابان پروازهایی از شهرهای دوشنبه (تاجیکستان)، استانبول، تاشکند (ازبکستان)، مسکو و آنکارا انجام میدهند.
پیش از این دولت تروریستی آمریکا، کشورها را وادار به پذیرش تحریم شرکتهای هواپیمایی ایرانی کرده بود که برخی کشورها تحت فشار آمریکا پروازهای ایران را متوقف کردند و برخی هم نپذیرفتند. در ضمن اسامی برخی کشورها که جزو تحریم کنندگان، اعلام شده بود، ایرلاینهای ایرانی اصلا پروازی به این کشورها نداشتند.
منبع: تسنیم