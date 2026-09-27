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جزئیات حمله دیشب نیرو‌های مسلح به ۷ کشتی متخلف

۷ کشتی که شب گذشته تلاش کردند از مسیرهای غیرمجاز تنگه هرمز عبور کنند، پس از دریافت هشدار از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفتند.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۳۴
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کشتی متخلف

به گزارش تابناک؛ ۷ کشتی متخلف شب گذشته در تنگه هرمز هدف نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند

 در پی تلاش برخی کشتی‌ها برای عبور از مسیر‌های غیرمجاز در تنگه هرمز، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران به این شناور‌ها هشدار داده و به آنها شلیک کردند.

شب گذشته ۷ کشتی متخلف هدف قرار گرفتند و در شب پیش از آن نیز ۱۲ کشتی متخلف مورد هدف قرار گرفته بودند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز گذشته مدعی شد ایالات متحده به یک «پیروزی بزرگ» دست یافته و «کنترل کامل» تنگه هرمز را در اختیار دارد.

ترامپ با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در انتقال انرژی، مدعی شد حجم قابل‌توجهی از نفت جهان از این آبراه عبور می‌کند و گفت که شب گذشته ۲۹ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

از سوی دیگر، گزارش‌های محلی حاکی از آن است که طی ساعات اخیر چندین موشک کروز و پهپاد انتحاری ایرانی از مناطق جنوبی کشور به سمت کشتی‌های تجاری در جنوب تنگه هرمز شلیک شده است.

این در حالی است که مقام‌های ایرانی نیز بر کنترل نیرو‌های مسلح کشور بر تنگه هرمز تأکید کرده‌اند و گفته‌اند کشتی‌هایی که بدون مجوز ایران از مسیر‌های تعیین‌شده عبور کنند، با واکنش نیرو‌های مسلح مواجه خواهند شد.

منبع: فارس

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