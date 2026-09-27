En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

امیر سرتیپ عطاالله بازرگان به یاران شهیدش پیوست

امیر سرتیپ «عطاالله بازرگان» از پیشکسوتان شناخته شده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به یاران شهیدش پیوست.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۲۵
| |
5693 بازدید
|
۵
خلبان

به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ عطاالله بازرگان، از همافران نیروی هوایی ارتش و مؤسس و بنیانگذار جهاد خودکفایی در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، پس از سال‌ها تحمل عوارض ناشی از جانبازی، درگذشت.

تاسیس جهاد خودکفایی در نیروی هوایی، فرماندهی بیش از ۴۰۰ پروژه در ۸ سال دفاع مقدس، ۲۰ سال معاونت نیروی هوایی ارتش، معاونت وزیر دفاع در دوران وزارت شهید دریاسالار «علی شمخانی» از جمله مسئولیت‌های تیمسار بازرگان بوده است.

مرحوم بازرگان دارنده نشان فتح و دانش بود.

خلبان عطاالله بازرگان به یاران شهیدش پیوست

منبع: تسنیم

اشتراک گذاری
برچسب ها
خلبان عطاالله بازرگان شهید درگذشت نیروی هوایی ارتش
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: بخشی از سجاده رهبرشهید انقلاب هنگام ترور
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شهیدنصرالله و فرزندش به همراه شهیدصفی‌الدین
از نوفل‌لوشاتو تا پایگاه نوژه: مسیر پرفراز و نشیب پدر خودکفایی هوایی ایران
احمد ناطق‌نوری درگذشت
پیام قالیباف در پی ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
سیدمحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
39
پاسخ
روخش شاد
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
شهید امیر سرلشکر خلبان عطا ءالله بازرگان روحش شاد.
بهرامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
روحش شاد باد.
ابراهیم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
بسمه تعالی
روحت شاد و یادت گرامی باد همیشه دلاور مرد و جایت در سرزمین باقی خوش باشد مثل لبخند زیبایت . بدرود پهلوان
مهرداد طلابیگی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
روانش شاد با خوبان و مهان ِ ایران در بهشت برین همنشین باد
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی بازیگر خجسته در بامداد خمار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
بازخوانی تاریخ/ایرانی ها چطور با تریاک آشنا شدند؟
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
حکم پرستو احمدی قطعی شد/ ماجرای کنسرتی که از کاروانسرا به دادگاه رسید
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!
مرگ دو خواهر خردسال بر اثر نیش مار در روستای سراوان
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۱۱۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۷ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۷۲ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۶ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۳ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۱ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۵۰ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۸ نظر)
افشاگری رامبد جوان درباره صداوسیما: چند تایشان بیمار جنسی‌اند!  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rDl
tabnak.ir/005rDl