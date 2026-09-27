امیر سرتیپ عطاالله بازرگان به یاران شهیدش پیوست
امیر سرتیپ «عطاالله بازرگان» از پیشکسوتان شناخته شده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به یاران شهیدش پیوست.
کد خبر: ۱۳۹۶۲۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ عطاالله بازرگان، از همافران نیروی هوایی ارتش و مؤسس و بنیانگذار جهاد خودکفایی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، پس از سالها تحمل عوارض ناشی از جانبازی، درگذشت.
تاسیس جهاد خودکفایی در نیروی هوایی، فرماندهی بیش از ۴۰۰ پروژه در ۸ سال دفاع مقدس، ۲۰ سال معاونت نیروی هوایی ارتش، معاونت وزیر دفاع در دوران وزارت شهید دریاسالار «علی شمخانی» از جمله مسئولیتهای تیمسار بازرگان بوده است.
مرحوم بازرگان دارنده نشان فتح و دانش بود.
منبع: تسنیم
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بسمه تعالی
روحت شاد و یادت گرامی باد همیشه دلاور مرد و جایت در سرزمین باقی خوش باشد مثل لبخند زیبایت . بدرود پهلوان
روحت شاد و یادت گرامی باد همیشه دلاور مرد و جایت در سرزمین باقی خوش باشد مثل لبخند زیبایت . بدرود پهلوان
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