سامسونگ و الجی آزاد شد، اما نه برای شما ! / واردات لوازم خانگی یا شوخی بزرگ با مردم
به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی کرهای، بازار و رسانهها را تکان داد؛ اما سازمان توسعه تجارت بهسرعت توضیح داد که این تصمیم فقط به تعاونیهای مرزنشین مربوط است و واردات تجاری و رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است و این یعنی مصرفکننده همچنان گروگان قیمتهای افسارگسیخته و انحصار گروههای خاص است و هنوز حق انتخاب واقعی ندارد.
مردم همچنان گروگان قیمتهای افسارگسیخته!
براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت واردات لوازم خانگی کره جنوبی مانند سامسونگ، الجی فقط از طریق تعاونیهای مرزنشین بلامانع شد و محدودیت در نشان تجاری و مبدأ کالا برای مرزنشینان حذف شد ؛ این درحالی است که واردات رسمی و تجاری لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی همچنان ممنوع است.
بنابراین این تصمیم هیچگونه گشایشی در بازار اصلی ایجاد نمیکند؛ چراکه تعاونیهای مرزنشین با ارز حاصل از صادرات خود مرزنشینان و در مقیاس بسیار محدود وارد میکند. البته عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت صراحتاً اعلام کرد که این تصمیم «به تعاونیهای مرزنشین مربوط میشود» و وزارت صمت در اصل ممنوعیت واردات رسمی دخالتی نداشته است.
تولیدکنندگان برنده، مصرفکننده بازنده ...
در حالی که مشکل اصلی مصرفکننده ایرانی، نبود دسترسی به بازار وسیع، قیمت متناسب و انتخاب واقعی است، به نظرمی رسد که این تصمیم فقط به واردات محدود از طریق تعاونیهای مرزنشین و با ارز صادراتی خودشان مربوط میشود و در عمل، بازار اصلی لوازم خانگی همچنان تحت سلطه انحصار و قیمتهای دستوری است ، اما سوال مهم اینجاست که اگر ممنوعیت واردات درجهت حمایت از تولید داخلی بود، چرا نتیجه آن به نفع یک گروه خاص و انحصارگر تمام شد و مصرفکننده همچنان درگیر قیمتهای بالاست؟
وعده رقابتپذیری وزیر صمت بر باد رفت!
ازسویی دیگر، اتابک وزیر صمت نیز چندی پیش بر رقابتپذیری تولید داخلی و فراهم کردن انتخاب برای مردم تأکید کرده بود که با ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت عملا قرار نیست هیچ تغییری در شرایط رقابتی بازار داخلی ایجاد کند و تولیدکنندگان داخلی همچنان در فضایی بدون رقابت خارجی واقعی قرار دارند و انگیزهای برای کاهش قیمت یا ارتقای کیفیت ندارند.
بنابراین این نوع آزادسازی بازگشایی یک در کوچک در حاشیه بازار است، نه شکستن دیوار اصلی انحصار و تازمانی که مشکل واقعی مصرفکننده ایرانی، قیمتهای افسارگسیخته، کیفیت نامناسب و نبود انتخاب است این بازار رنگ و بوی بهبود نخواهد گرفت و صرفاً به نفع معیشت مرزنشینان است و مصرفکننده ایرانی همچنان بازنده این بازی خواهد بود.