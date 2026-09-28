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تابناک گزارش می دهد؛

سامسونگ و ال‌جی آزاد شد، اما نه برای شما ! / واردات لوازم خانگی یا شوخی بزرگ با مردم

خبر واردات لوازم خانگی کره‌ای، بازار لوازم خانگی را تکان داد؛ اما وقتی سازمان توسعه تجارت جزئیات آن را توضیح داد این سؤال در ذهن همه شکل گرفت که آزادسازی که قرار بود انتخاب و رقابت را به بازار برگرداند، کجا رفت؟
کد خبر: ۱۳۹۶۲۱۹
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واردات لوازم خانگی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک ، خبر آزادسازی واردات لوازم خانگی کره‌ای، بازار و رسانه‌ها را تکان داد؛ اما سازمان توسعه تجارت به‌سرعت توضیح داد که این تصمیم فقط به تعاونی‌های مرزنشین مربوط است و واردات تجاری و رسمی لوازم خانگی بزرگ همچنان ممنوع است و این یعنی مصرف‌کننده‌ همچنان گروگان قیمت‌های افسارگسیخته و انحصار گروه‌های خاص است و هنوز حق انتخاب واقعی ندارد.

مردم همچنان گروگان قیمت‌های افسارگسیخته!

براساس ابلاغیه سازمان توسعه تجارت واردات لوازم خانگی کره جنوبی مانند سامسونگ، ال‌جی فقط از طریق تعاونی‌های مرزنشین بلامانع شد و محدودیت در نشان تجاری و مبدأ کالا برای مرزنشینان حذف شد ؛ این درحالی است که واردات رسمی و تجاری لوازم خانگی بزرگ مانند یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی همچنان ممنوع است.

سامسونگ و ال‌جی آزاد شد، اما نه برای شما ! / واردات لوازم خانگی یا شوخی بزرگ با مردم؟

بنابراین این تصمیم هیچ‌گونه گشایشی در بازار اصلی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه تعاونی‌های مرزنشین با ارز حاصل از صادرات خود مرزنشینان و در مقیاس بسیار محدود وارد می‌کند. البته عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صمت صراحتاً اعلام کرد که این تصمیم «به تعاونی‌های مرزنشین مربوط می‌شود» و وزارت صمت در اصل ممنوعیت واردات رسمی دخالتی نداشته است.

تولیدکنندگان برنده، مصرف‌کننده بازنده ...

در حالی که مشکل اصلی مصرف‌کننده ایرانی، نبود دسترسی به بازار وسیع، قیمت متناسب و انتخاب واقعی است، به نظرمی رسد که این تصمیم فقط به واردات محدود از طریق تعاونی‌های مرزنشین و با ارز صادراتی خودشان مربوط می‌شود و در عمل، بازار اصلی لوازم خانگی همچنان تحت سلطه‌ انحصار و قیمت‌های دستوری است ، اما سوال مهم اینجاست که اگر ممنوعیت واردات درجهت حمایت از تولید داخلی بود، چرا نتیجه‌ آن به نفع یک گروه خاص و انحصارگر تمام شد و مصرف‌کننده همچنان درگیر قیمت‌های بالاست؟

 وعده‌ رقابت‌پذیری وزیر صمت بر باد رفت!

ازسویی دیگر، اتابک وزیر صمت نیز چندی پیش بر رقابت‌پذیری تولید داخلی و فراهم کردن انتخاب برای مردم تأکید کرده بود که با ابلاغیه جدید سازمان توسعه تجارت عملا قرار نیست هیچ تغییری در شرایط رقابتی بازار داخلی ایجاد کند و تولیدکنندگان داخلی همچنان در فضایی بدون رقابت خارجی واقعی قرار دارند و انگیزه‌ای برای کاهش قیمت یا ارتقای کیفیت ندارند.

بنابراین این نوع آزادسازی بازگشایی یک در کوچک در حاشیه‌ بازار است، نه شکستن دیوار اصلی انحصار و تازمانی که مشکل واقعی مصرف‌کننده ایرانی، قیمت‌های افسارگسیخته، کیفیت نامناسب و نبود انتخاب است این بازار رنگ و بوی بهبود نخواهد گرفت و صرفاً به نفع معیشت مرزنشینان است و مصرف‌کننده ایرانی همچنان بازنده‌ این بازی خواهد بود.

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برچسب ها
آزادسازی واردات لوازم خانگی واردات سامسونگ واردات ال جی سازمان توسعه تجارت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۶
0
6
پاسخ
اگر انحصارها و رانتها و مافیاها برداشته شوند همه چیز درست میشود چه در خودرو و چه در سایر موارد.....
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