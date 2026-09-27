آمار شهدای دانشگاه تهران در جنگ اخیر اعلام شد
به گزارش تابناک؛ رئیس دانشگاه تهران از شهادت ۲ استاد و ۵ دانشجوی این دانشگاه در جنگ رمضان خبر داد.
محمدحسین امید امروز در آیین روز پرچم که با حضور حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: سال تحصیلی را در شرایطی آغاز کردیم که در دانشگاه تهران بهطور خاص، دو همکار و استاد بسیار برجسته، آقایان دکتر خرازی و دکتر لاریجانی و پنج دانشجوی بسیار عزیز و بزرگوار را از دست دادیم.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره درگذشتگان افزود: خوشحالیم که امروز در خدمت شما بزرگواران، مراسم آغازین سال تحصیلی را پس از تلخیهایی که سال گذشته داشت، با شیرینی و با یاد و خاطره امام شهید و همه شهدا، بهویژه شهدای دانشگاه آغاز میکنیم.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به نامگذاری روز پرچم گفت: اقدام بسیار خوب دولت در تعیین روزی به نام «روز پرچم» در سال جاری و آغاز سال تحصیلی با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران را گرامی میداریم.
امید ابراز امیدواری کرد که دانشگاهیان همچون گذشته سرلوحه و نمونه بارز وطنپرستی و تلاش برای ادامه این مسیر باشند.
منبع: ایسنا