نخستین مدال آسیایی تاریخ وزنهبرداری زنان ایران
به گزارش تابناک؛ رقابتهای وزنه برداری دسته ۷۷ کیلوگرم دختران در بازیهای آسیایی امروز برگزار شد و ریحانه کریمی نماینده ایران در این دسته وزنی بود.
او که رقیبانی از مغولستان (بولور-اود لخاگواجاو)، کره جنوبی (ایسئو کیم)، چین (رِنشیو هِه) و قزاقستان (آیانات ژوماگالی) داشت موفق شد با کسب مدال برنز تاریخ سازی کند.
ریحانه کریمی نخستین دختر وزنه برداری است که موفق شد در بازیهای آسیایی برای ایران مدال کسب کند.
یکضرب
حرکت اول: ۱۰۳ کیلوگرم
حرکت دوم: ۱۰۳ کیلوگرم
حرکت سوم: ۱۰۶ کیلوگرم
دوضرب
حرکت اول: ۱۳۱ کیلوگرم
حرکت دوم: ۱۳۶ کیلوگرم
حرکت سوم: ۱۴۰ کیلوگرم
مجموع: ۲۴۳ کیلوگرم
رده: سوم
ریحانه کریمی درحالی به نخستین مدال تاریخ وزنهبرداری بانوان ایران را در بازیهای آسیایی به دست آورد که ۲۶ کیلوگرم سنگینتر از بهترین رکوردهای شخصی خود وزنه زد و در رقابت برای کسب مدال برنز کیسم ایسول از کره جنوبی را شکست داد که پیش از این مدال برنز جهانی را به دست آورده بود.