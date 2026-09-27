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ویدیوی تئاتر جنجالی بهاره رهنما با چادر مشکی و دستکش تور!
ویدیوهایی از تئاتر امان با بازی بهاره رهنما و چند بازیگر دیگر منتشر شده که بازیگران این نمایش از چادر مشکی به عنوان پوشش به شیوهای خاص استفاده کردهاند. در یکی از تیزرهای این نمایش بهاره رهنما همزمان چادر مشکی و دستکش تور به دست میکند! فربد مقدم درباره این نمایش نوشته است: «...این نمایشنامه را چندین سال پیش نوشته ام. سال تلخی بود. حتی نمیخوام به یاد بیاورم. نگذاشتند اجرا بروم... مجتبی (جدی کارگردان نمایش) ولی از خودم بیشتر پشت متن ماند. با گروهی از بازیگران زن مستعد و جوان...» تیزرهای قابل تامل این تئاتر و پوسترش را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر بهاره رهنما ویدیو چادر مشکی تئاتر
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