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چهره سرشناسی که تا روز درگذشت، مراسم سالگرد رحلت پدر را ترک نکرد

مرجع تقلید جهان تشیع، تا روز ارتحال خود، مراسم گرامیداشت یاد پدر را در سالگرد رحلت او، برپا کرده و ترک نکرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۹۰
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حجت‌الاسلام سهراب مظفری میانجی، نماینده مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی در تهران، در گفت و گو با خبرنگار تابناک، با اشاره به ابعاد علمی و اخلاقی این مرجع تقلید، رحلت ایشان را خسارتی بزرگ برای جامعه علمی و دینی دانست و گفت: حضرت آیت الله العظمی «سید موسی شبیری زنجانیِ میانجی» جامعیت علمی و اخلاقی را توأمان داشت و با نوع برخورد و سخن گفتن خود، عملاً به تبلیغ دین می‌پرداخت.

وی اظهار کرد: در طول سال‌ها بارها مشاهده کردم که آیت‌الله شبیری زنجانی از سه گروه با عظمت و احترام ویژه یاد می‌کردند؛ نخست پیامبر گرامی اسلام(ص) و ائمه اطهار(ع)، دوم استادان خود و سوم پدر بزرگوارشان. عمق ارادت ایشان به این سه جایگاه بسیار زیاد بود و این موضوع می‌تواند برای همه ما، به‌ویژه جوانان، یک تلنگر و درس باشد.

مظفری میانجی افزود: ارادت ایشان به اهل‌بیت(ع) تنها در گفتار نبود و برنامه‌هایی مانند هیئت هفتگی ایشان برقرار بود و در مناسبت‌های مختلف نیز اهتمام ویژه‌ای به این موضوع داشتند.

این استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به علاقه ویژه آیت‌الله شبیری زنجانی به پدرشان گفت: ۲۹ ماه مبارک رمضان، سالگرد رحلت پدر بزرگوار ایشان بود و آیت‌الله شبیری زنجانی تا پایان عمر خود مقید بودند این مراسم را برگزار کنند. همچنین تلاش می‌کردند آثار پدرشان چاپ و منتشر شود.

نماینده آیت‌الله شبیری زنجانی در تهران ادامه داد: ایشان وصیت‌نامه پدرشان را نیز منتشر کردند. در این وصیت‌نامه بر ساده‌گیری در امر ازدواج تأکید شده و آمده است که نباید در ازدواج سختگیری کرد، دختران را به سهولت به خانه بخت فرستاد و مهریه‌های سنگین تعیین نکرد. همچنین نسبت به پرهیز از تشریفات و هزینه‌های سنگین مراسم ازدواج توصیه شده و معیارهایی همچون نجابت، دیانت و حسن خلق برای انتخاب همسر مورد تأکید قرار گرفته است.

مظفری میانجی با اشاره به نگاه آیت‌الله شبیری زنجانی به رسالت روحانیت تصریح کرد: ایشان معتقد بودند طلبه‌ها اگر به دنبال رفع مشکلات مردم و ایجاد پیوند میان آنان و خاندان اهل‌بیت(ع) باشند، موفقیت بیشتری خواهند داشت. ایشان در عین دغدغه‌مندی نسبت به دین، همواره تأکید می‌کردند که دین نباید در حاشیه زندگی باشد، بلکه باید در متن زندگی مردم جریان داشته باشد.

چهره سرشناسی که تا روز درگذشت، مراسم سالگرد رحلت پدر را ترک نکرد

وی دلسوزی برای مردم و تلاش برای حل مشکلات آنان را از دیگر ویژگی‌های مورد تأکید آیت‌الله شبیری زنجانی دانست و گفت: ایشان همواره بر توجه به مسائل مردم و رفع گرفتاری‌های آنان تأکید داشتند.

مظفری میانجی همچنین به توصیه آیت‌الله شبیری زنجانی درباره مطالعه تاریخ و احوال بزرگان حوزه اشاره کرد و افزود: ایشان توصیه می‌کردند طلاب و دانشگاهیان، احوال بزرگان حوزه‌های خود و به‌ویژه بزرگان دینی را مطالعه کنند. در این زمینه، مجموعه سه‌جلدی «جرعه‌ای از دریا» که به بیان دیدگاه‌ها و مطالب ایشان پرداخته، از آثار قابل استفاده برای جوانان است.

وی در پایان با اشاره به آثار علمی آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: آثار علمی متعددی از ایشان به یادگار مانده و برخی از آثارشان نیز هنوز به چاپ نرسیده است.

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شبیری زنجانی پدر مرجع تقلید
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