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کشنده حامل گازوئیل در آتش سوخت؛ راننده جان باخت

کشنده حامل گازوئیل شامگاه شنبه در محور یزد به میبد واژگون و دچار آتش سوزی شد که در پی این حادثه، راننده این وسیله نقلیه جان خود را از دست داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۸۲
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حادثه

به گزارش تابناک؛ جانشین پلیس‌راه استان یزد از واژگونی یک دستگاه کشنده رنو حامل گازوئیل و جان‌باختن راننده آن در این حادثه خبر داد.

سرهنگ مجید ساکی در این باره گفت: این حادثه ساعت ۲۳:۳۵ روز شنبه چهارم مهر در مسیر یزد به میبد، پس از دوراهی طبس اتفاق افتاد.

وی افزود: کشنده پس از واژگونی دچار حریق شد و به‌طور کامل در آتش سوخت.

به گفته این مقام پلیس راه یزد، راننده این وسیله نقلیه نیز در این حادثه جان خود را از دست داده است.

در روز یکشنبه پنجم مهر، سرهنگ ساکی از در دست بررسی بودن علت وقوع حادثه خبر داد.

منبع: روابط عمومی پلیس یزد

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واژگونی کشنده حامل گازوئیل آتش سوزی راننده
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