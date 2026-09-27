کشنده حامل گازوئیل در آتش سوخت؛ راننده جان باخت

کشنده حامل گازوئیل شامگاه شنبه در محور یزد به میبد واژگون و دچار آتش سوزی شد که در پی این حادثه، راننده این وسیله نقلیه جان خود را از دست داد.