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کد خبر: ۱۳۹۶۱۷۸
بازدید: ۷۰۸

عکس: نمایش تصادف‌های عمدی در انگلستان

مسابقات «بنگر ریسینگ» (Banger Racing) در پیست کینگز لین انگلستان، بار دیگر با برگزاری رویداد پرهیجان «وندیمونیوم» (Vandemonium)، تماشاگران را به تماشای نمایشی از تصادف‌های عمدی، چرخش‌های ناگهانی و رقابت‌های نفس‌گیر دعوت کرد. این مسابقات که از سال ۱۹۵۵ به یکی از نمادهای ورزشی این منطقه تبدیل شده، امسال با حضور سه کلاس خودرویی مختلف از موتورهای ۱۶۰۰ سی‌سی گرفته تا ون‌های بزرگ و خودروهای سه‎‌چرخ مشهور «رلاینت رابین»، صحنه‌هایی تماشایی از هرج‌ومرجِ سازمان‌یافته خودرویی را خلق کرد.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل نمایش خودروهای له شده انگلستان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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