عکس: طلای تاریخی محمدرضا طیبی در ناگویا
محمدرضا طیبی، پرتابگر اهل قائمشهر، با ثبت رکورد خیرهکننده ۲۰.۸۱ متر در مسابقات پرتاب وزنه مردان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، ضمن کسب مدال طلا، رکورد این بازیها را جابهجا کرد. این قهرمانی تاریخی که هفتمین مدال طلای کاروان ایران در این دوره از مسابقات محسوب میشود، پس از ۵۲ سال انتظار، دومین مدال طلای تاریخ پرتاب وزنه ایران در بازیهای آسیایی است؛ افتخاری که پیش از این تنها توسط زندهیاد جلال کشمیری در بازیهای آسیایی ۱۹۷۴ تهران کسب شده بود.
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