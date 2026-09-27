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عذرخواهی کشتی‌ها برای عبور غیرمجاز از هرمز

در سند نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس آمده است: ما، مالکان کشتی، بدین‌وسیله رسماً عذرخواهی صمیمانه و توضیحات خود را در خصوص عبور غیرمجاز کشتی از تنگه هرمز تقدیم می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۷۶
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تنگه هرمز

به گزارش تابناک؛ نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس یک سند شامل ایمیل عذرخواهی مالکان کشتی‌ها بخاطر عبور غیرمجاز از تنگه هرمز را منتشر کرد.

در متن این سند که از طریق ایمیل به واحد مدیریت آبراه خیلج فارس «خطاب به: مقامات محترم PGSA ارسال شده است آمده: «ما، مالکان کشتی، بدین‌وسیله رسماً عذرخواهی صمیمانه و توضیحات خود را در خصوص عبور غیرمجاز کشتی از تنگه هرمز تقدیم می‌کنیم.

صراحتاً اعلام می‌کنیم که این تخلف نه به دستور مالک کشتی انجام شده و نه ناشی از سهل‌انگاری فرمانده کشتی بوده است. این حادثه کاملاً در نتیجه دستورات اجباری و مستقیم چارترکننده (Charterer) رخ داده است. چارترکننده از فرمانده کشتی خواسته بود که بلافاصله عبور از تنگه را انجام دهد، بدون آنکه اظهارنامه، تأییدیه و تشریفات عبور موردنیاز طبق مقررات PGSA تکمیل شود. فرمانده کشتی تحت فشار شدید تجاری، چاره‌ای جز اجرای دستورات چارترکننده نداشت و همین امر منجر به این تخلف رویه‌ای شد.

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ما کاملاً صلاحیت و اختیارات PGSA را بر آب‌های تنگه هرمز و مقررات مربوط به مدیریت و کنترل تردد در این آبراه به رسمیت می‌شناسیم و به آن احترام می‌گذاریم. سیاست همیشگی ما این است که تمام کشتی‌های تحت مدیریت ما به‌طور کامل از مقررات تردد PGSA، رویه‌های اظهار و اعلام، و الزامات دریایی محلی تبعیت کنند. ما بابت ناراحتی و مشکلات اداری ایجادشده برای آن اداره در نتیجه دستورات نادرست چارترکننده عمیقاً عذرخواهی می‌کنیم.

در ادامه نامه آمده است که ما همچنان کاملاً متعهد به رعایت مقررات هستیم و در شرایط دشوار فعلی، تقاضای حمایت مقامات مربوطه را داریم.

در پایان نیز درخواست می‌شود که PGSA عذرخواهی صمیمانه ما را بپذیرد و نام/مورد مربوط به این کشتی را از فهرست عدم‌انطباق (Non-Compliance List) حذف کند.»

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تنگه هرمز خلیج فارس مدیریت آبراه خلیج فارس عذرخواهی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
3
2
پاسخ
بنازم به این اقتدار
خدا را شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
خوبه ولی کافی نیست. یک عمر اسوده رفت و امد میکردن از ابهای ایران حالا وقت پرداخت هزینه اون ارامش هست.کشورها یک شبه قدرت نمیگیرن ایران هم بشدت مردمش هزینه دادن.
انشالله پایانش برای ملت سوداور باشه
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