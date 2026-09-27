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افشاگری رامبد جوان از پشت‌پرده خشن بازار تبلیغات

رامبد جوان از پشت‌پرده خشن بازار تبلیغات در سال‌های گذشته گفت و از تهدیدهایی عجیب در جریان رقابت بر سر قراردادهای تبلیغاتی پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۷۵
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1028 بازدید
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۴
رامبد جوان


به گزارش تابناک؛ رامبد جوان از پشت‌پرده خشن بازار تبلیغات پرده برداشت و از تهدیدهایی گفت که در جریان رقابت برای قراردادهای بزرگ رخ داده بود.

رامبد جوان گفت: فضای تبلیغات در آن دوره گاهی آن‌قدر خشن می‌شد که اتفاقات عجیبی رخ می‌داد؛ آدم‌هایی بودند که ماشین شان ترمز برید و به دره رفتند و جان باختند.

جوان با اشاره به رقابت برای به دست آوردن بودجه تبلیغاتی یک کمپانی بزرگ گفت: دو شرکت پس از ارائه رزومه و پروپوزال به مرحله نهایی رسیده بودند. اما در آستانه تعیین برنده، یکی از شرکت‌ها شبانه با رقیب خود تماس گرفت و از او خواست از قرارداد کنار بکشد.

به گفته او، در این تماس تهدیدی بسیار جدی مطرح شد و حتی مبلغ دیه در مقایسه با پورسانت قرارداد به میان آمد؛ تهدیدی که آن‌قدر واقعی و تأثیرگذار بود که شرکت مقابل روز بعد اعلام کرد از رقابت انصراف می‌دهد.

رامبد جوان تأکید کرد: این اتفاق را به عنوان نمونه‌ای از فضای خشن حاکم بر بخشی از بازار تبلیغات در آن سال‌ها روایت می‌کند.

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افشاگری رامبد جوان تبلیغات
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
مهدی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
چیزی به عنوان پورسانت به ایشان تعلق نگرفته افشا گری کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
0
0
پاسخ
بله خیلی واضح و از طرق مختلف تماس میگیرند و تهدید به مرگ میکنند
علی
|
United States of America
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
1
1
پاسخ
این همون رامید خان نیست که فخر فروشی می‌کرد به ملت ایران که بچه‌اش تو کانادا به دنیا اومده، و تلویحأ با افتخار به تابعیت کانادا در اومدنشو به رخ ملت میکشید؟؟؟؟؟ حالا چرا اینقدر براتون عزیز شده هر روز یک افشاگری از ایشون دارید به خورد مخاطباتون میدید؟؟؟؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
کجا فخر فروشی می کرد یواشکی رفته بود مردم از خودش و زننش فیلم گرفته بودن که داشتن تو کانادا می چرخیدن
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