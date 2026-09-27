

به گزارش تابناک؛ رامبد جوان از پشت‌پرده خشن بازار تبلیغات پرده برداشت و از تهدیدهایی گفت که در جریان رقابت برای قراردادهای بزرگ رخ داده بود.

رامبد جوان گفت: فضای تبلیغات در آن دوره گاهی آن‌قدر خشن می‌شد که اتفاقات عجیبی رخ می‌داد؛ آدم‌هایی بودند که ماشین شان ترمز برید و به دره رفتند و جان باختند.

جوان با اشاره به رقابت برای به دست آوردن بودجه تبلیغاتی یک کمپانی بزرگ گفت: دو شرکت پس از ارائه رزومه و پروپوزال به مرحله نهایی رسیده بودند. اما در آستانه تعیین برنده، یکی از شرکت‌ها شبانه با رقیب خود تماس گرفت و از او خواست از قرارداد کنار بکشد.

به گفته او، در این تماس تهدیدی بسیار جدی مطرح شد و حتی مبلغ دیه در مقایسه با پورسانت قرارداد به میان آمد؛ تهدیدی که آن‌قدر واقعی و تأثیرگذار بود که شرکت مقابل روز بعد اعلام کرد از رقابت انصراف می‌دهد.

رامبد جوان تأکید کرد: این اتفاق را به عنوان نمونه‌ای از فضای خشن حاکم بر بخشی از بازار تبلیغات در آن سال‌ها روایت می‌کند.