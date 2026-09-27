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خودروشاپ؛ هویت برندی که آنلاین و آفلاین را به هم پیوند می‌دهد

خودروشاپ که فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ در حوزه خرید و فروش خودرو آغاز کرده، در مسیر توسعه کسب‌وکار خود از یک بستر آنلاین خرید و فروش خودرو به مجموعه‌ای از خدمات مرتبط با معامله خودرو حرکت کرده است؛ مسیری که امروز هویت این برند را بر پایه ترکیبی از خدمات دیجیتال و حضور فیزیکی شکل داده است.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۷۳
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خودرو

خودروشاپ در کنار وب‌سایت و خدمات آنلاین خود، یک مجموعه فیزیکی را نیز در برج نگین رضا گرد هم آورده است؛ مجموعه‌ای که شامل نمایشگاه خودرو، دفتر فروش، اتاق کارشناسی خودرو و اتوسنتر خودروشاپ است. این مجموعه با ظرفیت پذیرش حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو برای فروش امانی، بخش فیزیکی مدل کسب‌وکار این برند را شکل می‌دهد.

وجود نمایشگاه و اتوسنتر در کنار اتاق کارشناسی، امکان قرار گرفتن چند مرحله از فرآیند معامله خودرو در یک مجموعه واحد را فراهم کرده است. در این ساختار، خودرو می‌تواند برای فروش امانی پذیرش شود، مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد و در ادامه در فضای نمایشگاهی در معرض خرید قرار بگیرد؛ در حالی که دفتر فروش نیز فرآیند ارتباط و انجام معامله را دنبال می‌کند.

این ساختار، تصویری متفاوت از یک پلتفرم صرفاً آنلاین ارائه می‌دهد. خودروشاپ از یک سو خدماتی مانند ثبت آگهی، خرید و فروش خودرو، تخمین قیمت، استعلام و خرید اقساطی را در بستر دیجیتال ارائه می‌کند و از سوی دیگر، با ایجاد یک فضای فیزیکی، بخشی از تجربه خرید و فروش خودرو را به شکل حضوری پوشش می‌دهد.

خرید خودرو

بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این مجموعه، خدمات خودروشاپ شامل خرید و فروش خودروهای نو و کارکرده، کارشناسی خودرو، تخمین قیمت، استعلام‌های خودرویی، ثبت آگهی و خدمات خرید اقساطی خودرو است. اپلیکیشن و وب‌سایت نیز به‌عنوان کانال‌های دیجیتال دسترسی کاربران به این خدمات فعالیت می‌کنند.

از منظر هویت برند، این ترکیب آنلاین و آفلاین را می‌توان یکی از مؤلفه‌های اصلی جایگاه فعلی خودرو شاپ دانست؛ چرا که تجربه کاربر تنها به جست‌وجو و مشاهده آگهی در فضای دیجیتال محدود نمی‌شود و امکان مراجعه حضوری، مشاهده خودرو، کارشناسی و پیگیری فرآیند فروش نیز در یک مکان فیزیکی فراهم شده است.

برج نگین رضا در این میان به نقطه‌ای تبدیل شده که بخش‌های مختلف این مدل کسب‌وکار در آن کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ از نمایش خودرو و دفتر فروش گرفته تا اتاق کارشناسی و اتوسنتر. ظرفیت ۲۰۰ دستگاه خودرو برای فروش امانی نیز نشان‌دهنده تلاش برند برای ایجاد یک زیرساخت فیزیکی متناسب با مدل عرضه خودرو است.

خرید خودرو

خودروشاپ فعالیت خود را از سال ۱۳۸۵ آغاز کرده است؛ دوره‌ای که بازار آنلاین خودرو در ایران هنوز در مراحل ابتدایی توسعه قرار داشت. این سابقه، در کنار توسعه تدریجی خدمات و ایجاد زیرساخت فیزیکی، بخشی از روایت شکل‌گیری هویت این برند را تشکیل می‌دهد.

به این ترتیب، هویت فعلی خودرو شاپ را می‌توان در اتصال سه بخش اصلی دنبال کرد: پلتفرم دیجیتال برای دسترسی و جست‌وجوی خودرو، زیرساخت فیزیکی برای مشاهده و معامله و خدمات تخصصی مانند کارشناسی و فروش امانی. مدلی که تلاش می‌کند مراحل مختلف تجربه خرید و فروش خودرو را در یک مجموعه به هم متصل کند.

 

/انتهای رپرتاژ آگهی

 

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برچسب ها
خودرو شاپ خرید و فروش خودرو کارشناسی خودرو رپرتاژآگهی
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