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کد خبر: ۱۳۹۶۱۷۱
بازدید: ۱۴۲۸
نظرات: ۱

عکس: معجزه طبیعت در خشک‌ترین نقطه زمین

در پی بارش‌های کم‌سابقه ۱۸۰ میلی‌متری ناشی از پدیده اقلیمی «ال نینو» در سپتامبر ۲۰۲۶، بیابان آتاکاما در شیلی - که یکی از خشک‌ترین مناطق کره زمین محسوب می‌شود - چهره‌ای کاملاً متفاوت به خود گرفت. این بارندگی‌ها باعث شد تا میلیون‌ها دانه و پیاز گیاه که سال‌ها در دل خاک آرمیده بودند، همزمان جوانه زده و دشت‌های خشک این منطقه را به فرش رنگارنگی از گل‌های بنفش و سفید تبدیل کنند.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت شیلی ال نینو بیابان آتاکاما
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۴
فتبارك الله
پاسخ
1
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