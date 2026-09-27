عکس: معجزه طبیعت در خشکترین نقطه زمین
در پی بارشهای کمسابقه ۱۸۰ میلیمتری ناشی از پدیده اقلیمی «ال نینو» در سپتامبر ۲۰۲۶، بیابان آتاکاما در شیلی - که یکی از خشکترین مناطق کره زمین محسوب میشود - چهرهای کاملاً متفاوت به خود گرفت. این بارندگیها باعث شد تا میلیونها دانه و پیاز گیاه که سالها در دل خاک آرمیده بودند، همزمان جوانه زده و دشتهای خشک این منطقه را به فرش رنگارنگی از گلهای بنفش و سفید تبدیل کنند.
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برچسبها:عکس طبیعت شیلی ال نینو بیابان آتاکاما
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