به گزارش تابناک؛ گزارش‌های متعدد کاربران ایرانی نشان می‌دهد روند ساخت حساب جدید گوگل و دریافت کد تأیید برای شماره‌های ایرانی با مشکل جدی روبه‌رو شده است؛ مسئله‌ای که در روزهای اخیر بار دیگر توجه کاربران و فعالان حوزه فناوری را به خود جلب کرده است.

اهمیت این موضوع از آن جهت است که حساب گوگل تنها برای استفاده از جی میل کاربرد ندارد. یک حساب گوگل دسترسی کاربر به سرویس‌هایی مانند Google Play، Drive، Photos و دیگر خدمات این شرکت را نیز فراهم می‌کند. بنابراین، اختلال در ایجاد حساب جدید می‌تواند برای کاربرانی که گوشی اندرویدی تازه خریداری کرده‌اند یا به حساب جدید نیاز دارند، دردسرساز شود.

منبع: رکنا