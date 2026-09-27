سقوط مرگبار دختر ۵ ساله به چاه آب در بندرلنگه
به گزارش تابناک؛دختر ۵ ساله پس از سقوط در چاه آب توسط تیم اورژانس نجات یافت ولی اقدامات درمانی برای او موثر واقع نشد و این کودک جان باخت.
سامان صادقی، معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی هرمزگان، اظهار کرد: در پی اعلام گزارشی مبنی بر سقوط یک دختر بچه ۵ ساله به داخل چاه آب در یکی از روستاهای محدوده بندرچارک شهرستان بندرلنگه، یک دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: پیش از رسیدن آمبولانس، افراد حاضر در محل کودک را از داخل چاه خارج کرده و در مسیر به تیم اورژانس تحویل دادند. کارشناسان اورژانس بلافاصله اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند.
معاون فنی و عملیات اورژانس پیشبیمارستانی هرمزگان ادامه داد: با توجه به وضعیت کودک، اقدامات لازم برای باز کردن و حفظ راه هوایی و همچنین احیای قلبی ریوی انجام شد و کودک برای دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مرکز جامع سلامت بندرچارک انتقال یافت.
صادقی تصریح کرد: با وجود تلاشهای انجام شده از سوی افراد حاضر در محل، کارشناسان اورژانس و کادر درمان، متأسفانه اقدامات درمانی مؤثر واقع نشد و دختر بچه ۵ ساله جان خود را از دست داد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر خانوادهها به ایمنی کودکان، گفت: چاهها، آبانبارها، استخرها، کانالهای آب و دیگر نقاط پرخطر باید بهطور کامل ایمنسازی شوند و دسترسی کودکان به این مناطق محدود شود.
صادقی خاطرنشان کرد: در مناطق روستایی و محلهایی که چاه یا دیگر نقاط خطرناک وجود دارد، نظارت مستمر والدین بر کودکان اهمیت زیادی دارد و نباید آنها را بدون مراقبت در چنین محیطهایی رها کرد.
منبع: رکنا