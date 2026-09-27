قتل هولناک زن ۴۴ ساله در مشهد و تلاش قاتلان برای مخفی کردن جنایت، پرونده‌ای جنایی را پیش روی پلیس قرار داد؛ متهمان پس از سرقت طلاها، خانه را به آتش کشیدند و در اقدامی برای محو آثار جرم، دست به به آتش کشیدن جسد زدند.

به گزارش تابناک؛ در شب بیست و هشتم شهریور ماه، گزارش‌های مردمان بولوار اقدسیه مشهد مبنی بر مشاهده دود غلیظ از طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی، نیرو‌های امدادی را به محل فراخواند. آتش‌نشانان با مهار سریع شعله‌های سرکش و جلوگیری از گسترش آتش به سایر طبقات، موفق به کنترل موقعیت شدند؛ اما در جریان عملیات، جسد نیمه‌سوخته زن جوانی که بر روی تخت‌خواب منزل قرار داشت، پیدا شد.

این حادثه تلخ زمانی رنگ دلهره و جنایت به خود گرفت که مشخص شد دستان زن۴۴ ساله با پارچه بسته شده و شالی نیز دورگردنش قراردارد؛ بنابراین نیرو‌هقتل هولناک زن ۴۴ ساله در مشهد و به آتش‌کشیدن جسدای آتش نشان موضوع را به پلیس اطلاع دادند و بدین ترتیب با حضور قاضی ویژه قتل عمد و گروهی از کارآگاهان پلیس جنایی در صحنه کشف جسد، تحقیقات قضایی آغاز شد. جسد مربوط به زن ۴۴ ساله‌ای به نام «میترا» بود که بعد از جدایی از همسرش به تنهایی در واحد آپارتمانی اجاره‌ای زندگی می‌کرد و مادرش نیزمدام به او سرمی زد تا احساس تنهایی نکند. درهمین حال واکاوی‌های جنایی با دستور قاضی وحید خاکشور رنگ تخصصی گرفت و دامنه کنکاش‌های اجتماعی گسترش یافت. ازسوی دیگر مشخص شد خودروی مشکی رنگ زن جوان نیز به سرقت رفته است. هنوز بررسی‌های ویژه در محل وقوع جنایت ادامه داشت که خبر کشف خودروی سوخته در بیابان‌های اطراف بولوار شاهنامه در بی سیم‌های پلیس پیچید و دو ماجرای قتل و سرقت را به یکدیگر گره زد چرا که همان بررسی‌های مقدماتی نشان داد، خودروی سواری که ۴ چرخ آن سرقت و بدنه آن به آتش کشیده شده است، به زن جوان (مقتول) تعلق داشت که زیر ذره بین تحقیقاتی پلیس قرار گرفته بود. به همین دلیل اثر برداری از صحنه سرقت وجنایت ادامه یافت و فرضیه قتل با انگیزه سرقت قوت گرفت.

با این فرضیه جنایی، بررسی‌های تخصصی وارد مرحله جدیدی شد که نشان می‌داد طلا‌های زن مذکور به سرقت رفته است. دیگرتردیدی باقی نماند که کارآگاهان باید در پی دزدان حرفه‌ای باشند که احتمالا باترفندی خاص وارد منزل زن ۴۴ ساله شده‌اند. دراین شرایط و با دستور‌های قاطع قاضی وحید خاکشور و در اولین مرحله از عملیات میدانی کارآگاهان که با هدایت مستقیم سرهنگ ولی نجفی آغازشده بود، دوربین‌های مداربسته و ترافیکی مورد بازبینی‌های فنی قرار گرفت و کنکاش‌ها وارد بانک اطلاعاتی مجرمان حرفه‌ای شد. طولی نکشید سرنخ‌هایی از دو جوان سارق به دست آمد که یکی از آن‌ها به اتهام زورگیری از یک دخترجوان و سرقت طلاهایش تحت تعقیب بود چرا که شاکی پرونده مدعی بود جوانی به نام «اسماعیل» او را به بیابان کشانده و با چاقو به گونه‌ای پیکرش را زخمی کرده است که او برای نجات خود به ناچار همه طلاهایش را به سارق داده است.

با این سرنخ مهم بلافاصله گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی پلیس آگاهی به سرپرستی سروان آرمین منفرد (افسرپرونده) عازم یک خانه باغ در روستای محمدآباد شدند و متهم را درخواب سنگین به دام انداختند. آن‌ها خیلی زود به سراغ همدست وی نیز در خیابان کشاورز مشهد رفتند و او را نیز که با بستن چمدان هایش قصد خروج از مشهد را داشت هنگام سوار شدن به خودرو محاصره کردند و حلقه‌های قانون را بر دستانش گره زدند. حالا دیگر عملیات کارآگاهان با راهنمایی‌های تخصصی قاضی شعبه ۲۵۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد وارد مرحله جمع آوری اسناد و مدارک جنایی شده بود که ۴ حلقه لاستیک خودروی سواری و یک دستگاه پراید سرقتی از مخفیگاه متهمان به جنایت، کشف شد.

ازسوی دیگر با توجه به اهمیت وحساسیت این پرونده جنایی، دامنه تحقیقات قضایی گسترش یافت وهمه ابعاد و زوایای پنهان این ماجرای تکان دهنده مورد واکاوی قرارگرفت. بررسی‌های اولیه حکایت از آن داشت که دو سارق جوان که یکی ازآن‌ها از ایلام به مشهد آمده است خودروی پراید را از بولوارتوس سرقت کرده‌اند. با لو رفتن این ماجرا، متهمان به سرقت طلا از دختر جوان و سرقت پراید اعتراف کردند، اما همچنان ارتکاب جنایت را انکارمی کردند تا این که بالاخره کارآگاهان تصاویر دوربین‌های مداربسته را به نمایش گذاشتند و دیگر اسناد و مدارک را روی میز بازجویی قراردادند.

این گونه بود که «اسماعیل» لب به اعتراف گشود و گفت: من با تطمیع و وسوسه‌های شیطانی «میلاد» برای سرقت طلا‌های زن جوان، او را درحالی خفه کردم که «میلاد» نقشه ورود به منزل را کشیده بود و ما با توسل به حیله‌ای مکارانه وارد خانه شدیم و او را به قتل رساندیم سپس برای آن که اثری ازخود باقی نگذاریم، منزل را به آتش کشیدیم وبا سرقت طلا‌ها فرارکردیم؛ بنابراین گزارش، بررسی‌های بیشتردرباره ادعا‌های دومتهم این پرونده جنایی، همچنان با دستور‌های ویژه مقام قضایی ادامه دارد.

منبع: رکنا