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کد خبر: ۱۳۹۶۱۶۰
بازدید: ۶۸۹

عکس: اعلام وضعیت فاجعه در بانکوک در پی بارش‌های سیل‌آسا

در پی بارش‌های سیل‌آسای ۳۰۰ میلی‌متری طی ۴۸ ساعت گذشته در پایتخت تایلند، مقامات این کشور وضعیت فاجعه اعلام کردند. این سیلاب که موجب آب‌گرفتگی شدید جاده‌ها، زیر آب رفتن خودروها و نفوذ آب گل‌آلود به خانه‌ها و مراکز تجاری شده، زندگی ساکنان بانکوک را با بحرانی جدی مواجه کرده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل تایلند سیل بانکوک
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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