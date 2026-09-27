عکس: اعلام وضعیت فاجعه در بانکوک در پی بارشهای سیلآسا
در پی بارشهای سیلآسای ۳۰۰ میلیمتری طی ۴۸ ساعت گذشته در پایتخت تایلند، مقامات این کشور وضعیت فاجعه اعلام کردند. این سیلاب که موجب آبگرفتگی شدید جادهها، زیر آب رفتن خودروها و نفوذ آب گلآلود به خانهها و مراکز تجاری شده، زندگی ساکنان بانکوک را با بحرانی جدی مواجه کرده است.
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برچسبها:عکس بین الملل تایلند سیل بانکوک
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