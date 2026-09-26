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سخنان پزشکیان پس از بازگشت به ایران در کف خیابان
مسعود پزشکیان خطاب به مردمی که برای استقبال به فرودگاه مهرآباد رفته بودند، گفت: «...به سازمان ملل رفتیم تا از عزت و سربلندی مردم کشورمان دفاع کنیم، و از جنایات افرادی که وحشیانهترین کارها را به نام تمدن انجام میدهند، گفتیم... زن و کودک و پیر و جوان را میکشند و ادعا میکنند که در حال مبارزه با تروریسم هستیم... دنیا دیگر این حرفهای بیربط آنان را باور ندارد؛ با قدرت ایستادهایم، در خدمت مردممان هستیم، تا پای جان خواهیم ایستاد و قول میدهیم تا جان در بدن داریم، صادقانه خدمتگزار مردم عزیز کشورمان باشیم...» اظهارات پزشکیان را میبینید و میشنوید.
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