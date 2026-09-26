عکس: بازگشت رئیس جمهور از نیویورک
دکتر مسعود پزشکیان پس از شرکت در هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و انجام دیدارهای دیپلماتیک و رسانهای در نیویورک، ساعتی قبل وارد تهران شد و مورد استقبال رسمی معاون اول رئیسجمهور و اعضای کابینه قرار گرفت.
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برچسبها:عکس خبری دکترمسعودپزشکیان سازمان ملل متحد
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