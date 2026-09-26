آیت الله محسن حیدری، نماینده مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه با تلویزیون العربی فاش کرد: «آیت‌ الله سید مجتبی خامنه‌ای علاوه بر منزلش در نزدیکی دفتر رهبری، در بیمارستان نیز هدف ترور و بمباران دشمن قرار گرفت... دشمن حتی زمانی که فهمید او مجروح شده و به بیمارستان رفته است، سه بیمارستان در تهران را بمباران کرد. آیت‌ الله سید مجتبی خامنه‌ای در بیمارستان بود و او را از زیر آوار بیرون کشیدند.» حیدری درباره شیوه انتخاب رهبر انقلاب و تاثیر اظهارات ترامپ نیز توضیحات قابل تاملی داد. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.