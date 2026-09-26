شناسایی پیکر شهید ارتشی پس از ۴۰ سال + عکس

با تلاش گروه‌های تفحص شهدا، پیکر شهید علی اکبر گندمی پس از ۴۰ سال‌ دوری از وطن، کشف و شناسایی شد.

به گزارش تابناک، در جریان جستجوی پیکر شهدای دفاع مقدس توسط کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، پیکر شهید علی اکبر گندمی پس از ۴۰ سال کشف و شناسایی شد.

شهید علی اکبر گندمی متولد ۴ بهمن ۱۳۴۱ بود. او در دوران دفاع مقدس از تبریز به جبهه اعزام شد. این رزمنده ارتشی روز ۲۱ اسفند ۱۳۶۵ در ۲۴ سالگی، در عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار به شهادت رسید و پیکر مطهرش در منطقه برجای ماند.

امروز با حضور جمعی از مسئولین در منزل شهید گندمی، خانواده این شهید پس از سال‌ها از چشم‌انتظاری در آمدند. هم‌اکنون خانواده معظم این شهید ساکن تهران می‌باشند. مراسم وداع با پیکر این شهید فردا یکشنبه ۵ مهرماه در معراج شهدای تهران برگزار می‌شود.

منبع: فارس