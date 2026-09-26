پزشکیان وارد تهران شد
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور پس از پایان سفر به نیویورک، دقایقی قبل با استقبال رسمی محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، حجتالاسلام والمسلمین محسن قمی، معاون ارتباطات بینالملل دفتر مقام معظم رهبری و تعدادی از اعضای کابینه وارد تهران شد.
رئیسجمهور در جریان این سفر، علاوه بر حضور و سخنرانی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با سران کشورهای سوئیس، عراق، بنگلادش، نروژ، ارمنستان، هلند، لبنان و پاکستان، همچنین رئیس شورای اروپا و دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار و گفتوگو کرد.
دکتر پزشکیان همچنین در نیویورک با مدیران ارشد رسانههای آمریکایی، اندیشکدههای آمریکایی و جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتوگو داشت.
گفتوگو با شبکههای خبری فاکسنیوز، سیبیاس و الجزیره و تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل داخلی، منطقهای و بینالمللی نیز از دیگر برنامههای رئیسجمهور در جریان این سفر بود.
منبع: پایگاه اطلاعرسانی دولت