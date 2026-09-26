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عضو خبرگان: رهبر انقلاب در بمباران بیمارستان زخمی شدند

آیت الله محسن حیدری، عضو خبرنگار رهبری در گفت‌وگو با العربی اظهار داشت: رهبر انقلاب پس از بمباران بیمارستان سوم از زیر آوار زخمی بیرون کشیده شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۲۹
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آیت الله محسن حیدری

به گزارش تابناک، آیت الله محسن حیدری، عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با شبکه «العربی» در پاسخ به این سوال مجری که «یا قبل از فرایند انتخاب رهبر جدید با سپاه پاسداران مشورت شد؟» گفت: نه با سپاه پاسداران و نه با هیچ نهاد دیگری مشورت نشده است. مجلس خبرگان نه به لحاظ قانونی و نه به لحاظ حقوقی ملزم به مشورت با کسی یا نهادی در این زمینه نیست.  بلکه اعضای مجلس خبرگان وظیفه دارند که بر اساس اطلاعات شان  و بر اساس مکانیزم موجود در مجلس خبرگان از جمله کمیته هایی که مجلس خبرگان آنها را انتخاب می کند این کار را می کنند و کمیته ویژه انتخاب رهبری برای بررسی شخصیت های که ممکن است برای رهبری ارائه شوند وجود دارد. طی چندین سال کمیته درباره رفتارها ، گفتارها و موضع گیری های آنها مطالعاتی انجام می دهد و آنها را زیر نظر می گیرد. و این همان کمیته ای است که درباره آنها مطالعه کرده را نامزد می کند ولی خود اعضای مجلس خبرگان این آزادی را دارند که شخصی را به جز فردی که کمیته ویژه بر سر آن اجماع دارند را برای رهبری نامزد کنند.

 مجری: این یعنی نام  سید مجتبی قبل از ترورآیت الله سید علی خامنه ای مطرح شده بود؟

محسن حیدری: در  مجلس خبرگان نام ایشان  مطرح نشده بود اصلا موضوع رهبر آینده در مجلس خبرگان مطرح نشده بود، اما یک کمیته ویژه ای وجود دارد که مسأله را کاملا سرّی دنبال می کند و در صورت درگذشت یا شهادت رهبر آن وقت نظر خود را بر اساس تحقیقاتی که کرده است درباره کسانی که ممکن است نامزد رهبری آینده شوند اعلام می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری، در گفتگو با شبکه العربی روایتی تازه از وضعیت  سلامت رهبر انقلاب ارائه کرده است.

حیدری گفت: آیت الله مجتبی خامنه‌ای در جریان این حمله مجروح شده و پس از آنکه مشخص شد زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده است، سه بیمارستان در تهران نیز هدف حمله قرار گرفتند.

وی گفت: « آیت الله خامنه‌ای در بیمارستان سوم بود و ایشان را از زیر آوار بیرون کشیدند.»

حیدری در ادامه گفت که پس از آن، اطلاعاتی درباره وضعیت ایشان  به دست آمده و افزود: «ما اطلاعاتی به دست آوردیم که  آیت الله مجتبی خامنه‌ای سالم است و توانایی رهبری را دارد و ما فقاهت، عدالت و کفایت ایشان را برای مدیریت کشور احراز کردیم.»

آیت الله خامنه‌ای چند روز بعد از حمله ۹ اسفند ۱۴۰۴ به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان معرفی شد. 

منبع: سایت دیدبان ایران

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آیت الله محسن حیدری خبرگان رهبری رهبر انقلاب آیت الله سید مجتبی خامنه ای مجروح زخمی بمباران جنگ
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