به گزارش تابناک، علام رضا علی محمدی، اظهار داشت: ساعت ۱۶:۰۷ امروز شنبه یک دستگاه اتوبوس که با ۲۶ سرنشین از مبدأ خرم‌آباد به مقصد اصفهان در حرکت بود، در کیلومتر پنج محور دورود به ازنا دچار حادثه و واژگون شد.

اعزام ۲ تیم امدادی به محل حادثه

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلال‌احمر، دو تیم عملیاتی به همراه دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان بیان کرد: امدادگران پس از حضور در محل، نسبت به ایمن‌سازی صحنه حادثه اقدام کرده و اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

۸ مصدوم بدون گزارش فوتی

وی تصریح کرد: این حادثه تاکنون هشت مصدوم بر جای گذاشته است و خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان خاطرنشان کرد: امدادگران هلال‌احمر در حال همکاری با عوامل اورژانس برای انتقال مصدومان به مراکز درمانی هستند و جزئیات تکمیلی این عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد.