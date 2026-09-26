به گزارش تابناک، علیرضا دبیر در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان فدراسیون کشتی و تراکتور تبریز، درباره پسرفت فوتبال ایران و ناکامی تیم فوتبال امید ایران در بازی‌های آسیایی و هم‌چنین شکشت ۳ بر یک تیم ملی بزرگسالان مقابل ازبکستان، گفت: جزو وظایف من نیست که بخواهم نظر بدهم. من همیشه فوتبال را به عنوان طرفدار دنبال کردم. نظام باید یک بار بنشیند و درباره فوتبال تصمیم بگیرد. این‌طوری نمی‌شود. بحث من فرد نیست. تصمیم بگیرند که در اساسنامه، چارچوب و دیگر بخش‌ها چه کار می‌خواهند بکند. من طرفدار فوتبال بودم و فقط طرفدارم. فدراسیون فوتبال، هیات رییسه، وزارت ورزش، دولت و مجلس که کمک می‌کنند باید بنشینند ببینند از فوتبال چه چیزی می‌خواهند. تکلیف کشتی مشخص است و خواسته مردم هم مشخص است و ما کارمان را می‌کنیم. درباره تکواندو و وزنه‌برداری و همه رشته‌ها باید مشخص شود. تکلیف ما با خودمان و وزارت ورزش، کمیته المپیک و مردم و حتی ضد انقلاب مشخص است.

رییس فدراسیون کشتی افزود: هر کاری بتوانم به عنوان طرفدار برای فوتبال این مملکت و باشگاه‌ها انجام می‌دهم. فوتبال را دوست داریم و حداقلش این است که سرگرم می‌شویم. در جام جهانی هم خوشحال شدیم و بالا هم نرفتیم ناراحت شدیم. نتیجه که انصافا بدون باخت بود و داشتیم بالا می‌رفتیم. باید تکلیف مشخص شود که از فوتبال چه چیزی می‌خواهیم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره در پیش بودن رقابت کشتی‌گیران ایران در بازی های آسیایی، گفت: تیم فرنگی الان آن‌جاست. یکی دو روز دیگر هم تیم آزاد می‌رود. حضور من این‌جا واجب‌تر است چرا که باید حواسم به تیم‌های امید باشد. همه چیز هم آماده بود اما یک جایی اینجا ماندن من بهتر از مسافرت رفتن است.

دبیر درباره آخرین وضعیت صدور ویزا برای تیم‌های کشتی امید ایران در فاصله ۱۶ روز مانده تا رقابت‌های جهانی آمریکا، خاطرنشان کرد: خودم برای ویزای آمریکا اقدام نکردم تا راحت تر به تیم ویزا بدهند. شاید از من خیلی خوش‌شان نیاید. امروز صبح موضوع را دنبال می‌کردم. تا الان ویزاها نیامده است. ما در بلیت گرفتن هم مشکل داریم‌. سی و چند نفر باید بروند. باید تدبیر کنیم که تیم چطور به آمریکا برود. امروز یک متنی برای رییس اتحادیه جهانی نوشتم و به بچه‌ها هم گفتم با دبیر فدراسیون آمریکا هماهنگ کنند که برای ویزا به سرعت جواب بدهند که اگر ویزای کامل می‌دهند ما برای بلیت اقدام کنیم تا خدای ناکرده بابت بلیت هزینه نکنیم.

دبیر درباره این که گفته اگر حتی به یک نفر هم ویزا ندهند تیم اعزام نمی‌شود، گفت: اولا عزت‌مان را نباید بدهیم. اگر می‌خواهید هم خوبی و هم بدی‌های آمریکا را بشناسید باید از ایرانی‌هایی که سال‌ها آنجا هستند بپرسید، نه از آن‌هایی که فرار کردند و یکی دو ساله رفته‌اند.آن‌هایی که درس خواندند، می‌خوانند یا استاد دانشگاه و پزشک و بیزینس من هستند و خیلی با عزت زندگی می‌کنند و باعث افتخار ما هستند. نگاه به اینتر نشنال، خبرنگاران و کارشناسان آن‌ها نکنید که فرار کردند. ببخشید این‌ها دوزاری هستند. ایرانی‌های اصیل باعث افتخار ما هستند.

وی ادامه داد: آیا شما حاضرید به هر قیمتی بروید؟ من خودم را نماینده ۹۰ میلیون ایرانی می‌بینم که از ما توقع دارند. اصلا کشتی در قبال عزت مردم ما چه هست؟ در جوانان جهان تیم‌های ما باختند. فرنگی دوم شد و آزاد هم چهارم شد. یک سرمربی با یکی دو تا مربی و ده کشتی‌گیر نمی‌شود. به چند مربی ما ویزا ندادند و روابط عمومی ما آن‌جا کوچ نشسته بود. بهانه نمی آورم و اول تقصیر من است. اما اگر آمریکا بخواهد به سه چهار مربی ما ویزا ندهد درستکار برود تنهایی چکار کند؟ خب این هم بازاندن است. نکته دوم آمدند و به کشتی گیر ما ویزا ندادند. ما همین‌طور با آمریکا و روسیه سر پوئن رقابت داریم. تیم نوجوانان ما امسال با یک پوئن اختلاف با روسیه دوم شد. سر بچه‌های ما را هم بریدند؛ برخی هم بد بودند. حالا به یک کشتی گیر ما بخواهند ویزا ندهند ۲۵ امتیاز عقب میفتیم. اگر آن‌ها اول شوند اختلاف می‌شود ۵۰ امتیاز.

رییس فدراسیون کشتی در پایان صحبت‌هایش عنوان کرد: بعد از جنگ ۱۲ روزه گفتم دیگر اصلاح طلب یا اصولگرا نگویید و بگویید وطن فروش و وطن دوست. همین الان خیلی از سلبریتی‌ها یا افراد معروف دارند برمی‌گردند. باید از قوه قضاییه، دولت، مجلس و دستگاه‌های امنیتی و وزارت ارشاد و هر کسی که این کار را می‌کند تشکر کنم. خیلی کار خوبی است. ان‌شاءالله این کار ادامه پیدا کند. خیلی از این‌ها دوست دارند به ایران بیایند. اگر جا دارد می‌توانند کاری کنند بیاینند تا ایران اینترنشنال کور شود. حتی این‌هایی که یکی دو ساله اشتباه کردند. خود اینترنشنالی هم آدم شوند بیایند و خودشان را دیگر برای ۲۰ یا ۵۰ دلار نفروشند. یک عفو بدهند این بدبخت‌های اینترنشنال هم بیایند.