پس از بازگشت مسعود پزشکیان به ایران، سوپرانقلابی‌ها در اطراف پاویون فرودگاه مهرآباد علیه پزشکیان و عراقچی تظاهرات راه انداختند و علیه رئیس جمهور و وزیر امورخارجه بابت عملکردشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجمع راه انداختند. بعد از مذاکره تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما تجمع مشابهی برگزار شد و در نهایت روحانی را با کفش زدند. ویدیویی از این تجمع را می‌بینید.