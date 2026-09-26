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کد خبر:۱۳۹۶۱۱۴
کد خبر:۱۳۹۶۱۱۴
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نبض خبر

شعار سوپرانقلابی‌ها در فرودگاه مهرآباد علیه پزشکیان و عراقچی

پس از بازگشت مسعود پزشکیان به ایران، سوپرانقلابی‌ها در اطراف پاویون فرودگاه مهرآباد علیه پزشکیان و عراقچی تظاهرات راه انداختند و علیه رئیس جمهور و وزیر امورخارجه بابت عملکردشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجمع راه انداختند. بعد از مذاکره تلفنی حسن روحانی و باراک اوباما تجمع مشابهی برگزار شد و در نهایت روحانی را با کفش زدند. ویدیویی از این تجمع را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر فرودگاه مهرآباد ویدیو سوپرانقلابی تجمع مسعود پزشکیان
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