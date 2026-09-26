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واردات سامسونگ و ال‌جی آزاد شد

سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک اعلام کرد: با توجه به تصمیمات کارگروه ساماندهی مبادلات مرزی، واردات لوازم خانگی از مبدأ کره جنوبی دیگر با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۱۳
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لوازم خانگی

به گزارش تابناک، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به گمرک ایران موضوع واردات کالاها با برند کره جنوبی توسط تعاونی های مرزنشین را ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: نامه شماره ۸۷۳۲۸۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۹ و با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۶/۲۸ کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی و مبادلات مرزی واردات کالاهای کره جنوبی (لوازم خانگی)، محدودیتی در حوزه نشان های تجاری و مبدا کالای وارداتی توسط مرزنشینان (به جز رژیم صهیونیستی) وجود ندارد. خواهشمند است دستور فرمایید به گمرکات اجرایی ذیربط ابلاغ گردد.

واردات سامسونگ و ال‌جی آزاد شد

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