هشدار قاطع سردار شکارچی درباره احتمال حمله مجدد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که در صورت تکرار خطای محاسباتی، ضربات ایران سنگین‌تر، وسیع‌تر و دقیق‌تر از گذشته خواهد بود.

به گزارش تابناک، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اظهار داشت: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دچار خطای محاسباتی شوند، ضربات ما این بار سنگین‌تر، وسیع‌تر و دقیق‌تر از قبل خواهد بود.

وی افزود: نیروهای مسلح مقتدر کشور در آمادگی صددرصدی قرار دارند و از دوران جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز قوی‌تر هستند.

منبع: فارس