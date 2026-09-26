En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

هشدار قاطع سردار شکارچی درباره احتمال حمله مجدد

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که در صورت تکرار خطای محاسباتی، ضربات ایران سنگین‌تر، وسیع‌تر و دقیق‌تر از گذشته خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۱۰
| |
1469 بازدید
سردار شکارچی

به گزارش تابناک، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اظهار داشت: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دچار خطای محاسباتی شوند، ضربات ما این بار سنگین‌تر، وسیع‌تر و دقیق‌تر از قبل خواهد بود.

وی افزود: نیروهای مسلح مقتدر کشور در آمادگی صددرصدی قرار دارند و از دوران جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم نیز قوی‌تر هستند.

منبع: فارس

اشتراک گذاری
برچسب ها
سردار شکارچی سپاه نیروهای مسلح آمریکا جنگ
بازخوانی تاریخ؛ نبش قبر شاهزاده از ترس خلخالی!
پشت پرده جنگی که تمام نشده است؛ آیا صلح در دسترس است؟
پزشکیان در نیویورک؛ میان میدان و رسانه
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ پیشنهاد ایران را رد کرد
پیام جدید ترامپ درباره ایران با حروف درشت
پزشکیان: آمریکا باید پاسخ بدهد آماده گفت‌وگوست یا ...
هشدار شکارچی: تکرار اشتباه آمریکا بی‌پاسخ نمی‌ماند
سردار شکارچی: برگ‌های خود را رو خواهیم کرد
سردار شکارچی: ایران ابتکار عمل را در دست دارد
سرلشکر ایزدی: درحال تقویت توانمندی‌های نظامی هستیم
پروژه آمریکا برای تنگه هرمز به طور کامل ناکام ماند
آمریکا و دولت جعلی حق ندارند در منطقه باشند
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
بیوگرافی مسعود پزشکیان و عکس همسرش
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار
خروج نمایندگان ۳۰ کشور از سخنرانی پزشکیان؛ واقعیت چه بود؟
روایت ابطحی از بی انصافی در حق رئیسی/ احمدی نژاد با مدرک دکتری ضربه های فراوانی به کشور زد
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟
اولین زنی که دبیر کل سازمان ملل می‌شود/ دبیری که خواهان میانجیگری است
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند
عکس: یمن؛ روایت مردم، ایمان و قدرت انصارالله
حجم وحشتناک پرواز پشتیبانی از اروپا برای جنگ با ایران
دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر اعلام جرم کرد
بانوی اول چین،سرلشکر پنگ لی‌یوان/مادر پنگ، سلاح نرم چین در نبرد تصویرسازی
گفتگوی ایران و آمریکا درباره توافقی مرحله‌ای؛ بازگشایی هرمز و پایان محاصره دریایی در گام اول
ناهار امروز سازمان ملل چیه؟ / پشت صحنه میزبانی ۱۹۳ کشور در نیویورک
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!
عکس: در قلمرو مرال‌های ایران
شفیعی: از صداوسیما فقط ناکارآمدی و دروغ می‌ماند/ حذف سلبریتی‌ها، فرار مخاطب و آمارسازی؛ سند تحول یا سند فروپاشی؟  (۹۶ نظر)
لحظات بستن حریم هوایی آذربایجان و ترکمنستان روی هواپیمای ایران!  (۷۶ نظر)
فریاد لبیک یا خامنه‌ای در کنسرت ابی  (۷۰ نظر)
فراهم سازی دیدار تصادفی ترامپ و پزشکیان توسط اعراب؛ اعراب به ایران و آمریکا برای مذاکره فشار آورده بودند  (۵۷ نظر)
ارائه پیشنهاد جدید ایران به آمریکا برای پایان جنگ؛ باز شدن تنگه هرمز ظرف ۷ روز  (۵۷ نظر)
نامه‌ برادر و عموی شهید جنگ ۱۲ روزه به لاله مرزبان؛ اين جايزه ها فانتزي مبتذلي بيش نيستند  (۵۶ نظر)
تظاهرات مقابل خانه حسن روحانی برای محاکمه‌اش!  (۵۴ نظر)
دیدار ویتکاف و عراقچی در نیویورک؛ ترامپ: دیدار سه ساعته با ایران سازنده بود!  (۵۳ نظر)
تندروها علیه سفر پزشکیان به نیویورک / چرا حضور ایران در سازمان ملل مهم است؟  (۵۲ نظر)
توصیف جنسی زننده ترامپ از زنش در جمع خبرنگاران! +18  (۵۲ نظر)
صداوسیما چرا مذاکره را در برابر میدان قرار می‌دهد؟ / برای پایان دادن به هر جنگی مذاکره ضروری است  (۵۰ نظر)
تصمیم شجاعانه در فدراسیون فوتبال؛ مهدی تاج استعفا می‌دهد  (۵۰ نظر)
پیشنهاد ایران برای بازگشایی ۷ روزه تنگه هرمز و شروع مذاکرات با آمریکا؛ عراقچی در آمریکا می‌ماند  (۵۰ نظر)
«نه» محکم پزشکیان به ترامپ در سازمان ملل را ببینید  (۴۹ نظر)
عکس: آرامگاه و سنگ مزار گوینده خاطره‌انگیز اخبار  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005rBu
tabnak.ir/005rBu