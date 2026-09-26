هشدار قاطع سردار شکارچی درباره احتمال حمله مجدد
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح با هشدار به آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کرد که در صورت تکرار خطای محاسباتی، ضربات ایران سنگینتر، وسیعتر و دقیقتر از گذشته خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۹۶۱۱۰| |
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به گزارش تابناک، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اظهار داشت: اگر آمریکا و رژیم صهیونیستی بار دیگر دچار خطای محاسباتی شوند، ضربات ما این بار سنگینتر، وسیعتر و دقیقتر از قبل خواهد بود.
وی افزود: نیروهای مسلح مقتدر کشور در آمادگی صددرصدی قرار دارند و از دوران جنگهای تحمیلی دوم و سوم نیز قویتر هستند.
منبع: فارس
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