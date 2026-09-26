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کد خبر:۱۳۹۶۱۰۱
کد خبر:۱۳۹۶۱۰۱
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نبض خبر

توصیه جنجالی خانم سینماگر درباره مشکلات معیشتی

صحبت‌های مستانه مهاجر در گفت‌وگو با علی ضیا درباره شرایط اقتصادی این روزهای مردم، واکنش‌های زیادی به همراه داشت. این تدوین گر و تهیه‌کننده سینما با اشاره به مشکلات معیشتی گفت که هنرمندان هم مانند مردم دغدغه دارند و در چنین شرایطی بهتر است برخی هزینه‌ها مثل سفر خارجی یا خرید کالاهای غیرضروری حذف شود! برخی اظهارات مهاجر را با توصیه ماری آنتوانت مبنی بر خوردن بیسکویت برای گرسنگانی که نان ندارند، مقایسه کرده‌اند.
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نبض خبر مستانه مهاجر ویدیو فقر سلبریتی
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