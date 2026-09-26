توصیه جنجالی خانم سینماگر درباره مشکلات معیشتی صحبت‌های مستانه مهاجر در گفت‌وگو با علی ضیا درباره شرایط اقتصادی این...

اتفاقی عجیبی که برای رامین ناصرنصیر رخ داد رامین ناصرنصیر گفت: «خانواده‌ام من را در چهار سالگی با شناسنامه یکی از...

عشق امیرحسین قیاسی به همسرش جنجالی شد! امیرحسین قیاسی در گفت‌وگویی، بارها از همسرش صحبت کرد؛ تا جایی که تکرار...

مهران مدیری در صداوسیما از داریوش خواند! در قسمت جدید «مرد سه‌هزارچهره»، مهران مدیری سراغ یکی از قطعات معروف...

خواستگاری آقای بازیگر از الناز شاکردوست را ببینید بخشی از یک گفت وگوی اینترنتی علیرضا شیخ الاسلامی، بازیگر فیلم «پشت پرده...

تعیین تکلیف محمدرضا گلزار در صداوسیما! قانون جدید رضا گلزار در پانتولیگ خبرساز شده است. این بخش را ببینید و...

حرف‌های اصغر فرهادی پس از بازگشت در ایران اصغر فرهادی کارگردان ایرانی پس از بازگشت به سینمای ایران در برنامه شب...

جزئیات محکومیت بهاره رهنما به 80 ضربه شلاق بهاره رهنما بازیگر سینما درباره ماجرای شکایت سیروان خسروی از او صحبت...

ویدیوی پشت صحنه شاه‌گل با مهران مدیری بخشی از پشت صحنه «شاه‌گل» مهران مدیری که در فضای مجازی منتشر شده و مورد...

درگذشت امیر نوری؟! واکنش ویدیویی مهران غفوریان را ببینید پس از آنکه طی روزهای اخیر، برخی صفحات و کانال‌ها از وخامت حال او خبر...