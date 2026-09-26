عکس: دیرالزور، میراثی که زیر آوار جنگ مدفون شد
جنگ در سوریه تنها جان انسانها را نگرفت، بلکه ردپای تاریخ را نیز در دیرالزور پاک کرد. تصاویر تازه از این استان، عمق فاجعه را در قلب بافت تاریخی شهر نشان میدهد؛ جایی که «مسجد عمری» و «بازار سرپوشیده عثمانی» که روزگاری نماد هویت و هنر این دیار بودند، اکنون بر اثر بمبارانهای سهمگین به تلی از خاک و ویرانه بدل شدهاند.
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برچسبها:عکس بین الملل جنگ دیرالزور سوریه آثار باستانی
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