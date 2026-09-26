محمدرضا طیبی و زهرا زارعی در روز هفتم بازی‌های آسیایی و در رقابت‌ها پرتاب نیزه و دوی ۴۰۰ متر موفق شدند برای کاروان ورزشی ایران مدال طلا و نقره کسب کنند.

طلا و نقره طیبی و زارعی در روز هفتم بازی‌های آسیایی؛ شاهکار عالمیان مقابل نفر چهارم جهان

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، روز هفتم بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا برای کاروان ایران با چند مدال رنگارنگ بود؛ روزی که در آن محمدرضا طیبی طلای پرتاب وزنه را به دست آورد، زهرا زارعی در دوی ۴۰۰ متر به مدال نقره رسید و هر دو تیم کبدی زنان و مردان ایران نیز با شکست مقابل هند، در جایگاه دوم ایستادند و صاحب مدال نقره شدند.

قایقرانی؛

چهارمی و پنجمی و یک پایان تلخ برای قویدل و کارگرپور

روز هفتم برای قایقرانی ایران با چند فینال مهم در دریاچه میوشی همراه بود. علی آقامیرزایی در فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان با زمان ۱:۴۵.۱۹۰ در جایگاه چهارم قرار گرفت و تنها یک پله با سکوی مدال فاصله داشت. او پیش از این نیز در کایاک دو نفره ۵۰۰ متر مردان همراه پیمان قویدل به مدال برنز رسیده بود.

در بخش زنان، الناز شفیعیان در فینال کایاک تک‌نفره ۵۰۰ متر با زمان ۲:۰۰.۷۳۳ پنجم شد. او پیش از این نیز همراه تیم ایران در کایاک دونفره ۵۰۰ متر زنان به مقام پنجم رسیده بود.

در کانوی دونفره میکس ۵۰۰ متر نیز هیوا افضلی و محمدنبی رضایی با زمان ۱:۵۴.۳۷۳ چهارم شدند. افضلی پیش‌تر در کانوی تک‌نفره ۲۰۰ متر زنان هفتم شده بود و رضایی نیز در کانوی تک‌نفره ۵۰۰ متر مردان به مقام ششم رسیده بود. با این نتیجه، پرونده حضور این دو قایقران در ناگویا بسته شد.

پیمان قویدل و تانیا کارگرپور نیز پس از صعود از مرحله مقدماتی و نیمه‌نهایی، در فینال کایاک دونفره میکس ۵۰۰ متر حاضر شدند. این زوج ابتدا در مرحله مقدماتی چهارم شدند و در نیمه‌نهایی با ثبت زمان ۱:۴۸.۱۳۲ در جایگاه نخست قرار گرفتند و به فینال رسیدند. اما در فینال با زمان ۱:۴۴.۴۱۵ پنجم شدند و از کسب مدال بازماندند.

دوومیدانی؛

طلای طیبی و نقره زارعی

محمدرضا طیبی یکی از مهم‌ترین مدال‌های روز هفتم کاروان ایران را در پرتاب وزنه به دست آورد و قهرمان بازی‌های آسیایی شد. طیبی در فینال پرتاب وزنه شش پرتاب انجام داد که بهترین رکورد او ۲۰.۸۱ متر بود. دیگر پرتاب‌های او ۲۰.۳۰، ۲۰.۶۰ و ۲۰.۴۸ متر بود و دو پرتاب نیز خطا ثبت شد. این عملکرد برای کسب مدال طلا کافی بود.

حسن عجمی دیگر نماینده ایران در این ماده با بهترین پرتاب ۱۹.۳۷ متر پنجم شد. او در سه پرتاب دیگر خطا داشت و دو پرتاب نیز ۱۸.۶۱ و ۱۹.۳۷ متر ثبت کرد.

در دوی ۴۰۰ متر زنان، زهرا زارعی نیز به مدال نقره رسید. او در مرحله مقدماتی با زمان ۵۲.۰۰ ثانیه در گروه خود اول شد و به فینال راه یافت. زارعی در فینال زمان ۵۲.۳۸ ثانیه را ثبت کرد و در جایگاه دوم ایستاد.

زارعی همچنین در دوی ۲۰۰ متر نیز به میدان رفت؛ در مرحله مقدماتی با زمان ۲۳.۶۴ ثانیه چهارم گروه خود شد و با توجه به سهمیه صعود بر اساس رکورد، به مرحله بعد راه یافت، اما نتیجه نهایی گزارش‌شده برای او در ۲۰۰ متر، عدم صعود به فینال است.

بنیامین یوسفی نیز مسیر مشابهی داشت. او در مقدماتی ۲۰۰ متر زمان ۲۱.۲۱ ثانیه را ثبت کرد و پنجم گروه شد، اما با یکی از بهترین رکوردهای نفرات پنجم به نیمه‌نهایی رسید. در نیمه‌نهایی زمان ۲۱.۲۰ ثانیه را ثبت کرد و ششم شد و از صعود به فینال بازماند.

حسن نوری هم در ۱۵۰۰ متر با زمان ۳:۵۰.۱۵ دهم گروه شد و از صعود به مرحله بعد بازماند.

تنیس روی میز؛

نوشاد عالمیان، مدال برنز را قطعی کرد

نوشاد عالمیان یکی از درخشان‌ترین عملکردهای روز هفتم کاروان ایران را رقم زد. کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل وونگ چون‌تینگ از هنگ‌کنگ قرار گرفت و با وجود واگذاری گیم نخست، در نهایت ۴ بر ۲ پیروز شد و به یک‌چهارم نهایی رسید.

در مرحله یک‌چهارم نهایی، کار او بسیار دشوارتر بود؛ عالمیان مقابل توموکازو هاریموتو، نفر چهارم رنکینگ جهانی و نماینده میزبان، ژاپن قرار گرفت. عالمیان در این مسابقه با نتیجه ۴ بر ۳ پیروز شد و با صعود به نیمه‌نهایی، مدال برنز خود را قطعی کرد. او در این مسابقه ابتدا دو گیم را ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۷ برد، گیم سوم را ۱۱ بر ۳ واگذار کرد، گیم چهارم را ۱۱ بر ۶ برد، گیم پنجم را ۱۶ بر ۱۴ واگذار کرد، گیم ششم را ۱۱ بر ۶ باخت و در گیم هفتم با نتیجه ۱۱ بر ۹ به پیروزی رسید.

در بخش دوبل نیز نوشاد و نیما عالمیان تا یک‌چهارم نهایی پیش رفتند. آنها پس از پیروزی ۳ بر صفر مقابل پاکستان، قزاقستان را ۳ بر ۲ شکست دادند و در مرحله بعد با نتیجه ۳ بر یک از سد زوج پنجم رده‌بندی جهانی از هنگ‌کنگ عبور کردند. اما در یک‌چهارم نهایی مقابل زوج چین با نتیجه ۳ بر صفر شکست خوردند و از رسیدن به نیمه‌نهایی و مدال بازماندند.

کبدی؛

دو نقره مقابل هند

روز هفتم برای کبدی ایران با دو مدال نقره به پایان رسید؛ اما هر دو مدال در فینال مقابل هند به دست آمد.

در فینال کبدی زنان، تیم ایران مقابل هند قرار گرفت و با نتیجه ۳۷ بر ۳۴ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

ایران نیمه نخست را ۲۲ بر ۱۶ واگذار کرده بود، اما در نیمه دوم اختلاف را جبران کرد و بازی تا دقایق پایانی نزدیک دنبال شد. در نهایت هند توانست با حفظ برتری، مسابقه را ۳۷ بر ۳۴ به سود خود تمام کند.

تیم کبدی مردان ایران نیز در فینال مقابل هند قرار گرفت. ملی‌پوشان ایران نیمه نخست را ۱۸ بر ۱۷ به سود خود تمام کردند، اما هند در نیمه دوم بازگشت و در نهایت با نتیجه ۳۹ بر ۳۴ پیروز شد.

هندبال؛

شکست در یک‌چهارم نهایی مقابل مدافع عنوان قهرمانی

تیم ملی هندبال ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل قطر، مدافع عنوان قهرمانی قرار گرفت و با نتیجه ۳۱ بر ۲۵ شکست خورد و از صعود به نیمه‌نهایی بازماند.

ایران در نیمه نخست بازی را با برتری ۱۴ بر ۱۳ به پایان رساند، اما در نیمه دوم قطر توانست جریان بازی را تغییر دهد و در نهایت پیروز شود. با این شکست، پرونده تیم هندبال ایران در این دوره از بازی‌ها بسته شد.

تیراندازی با کمان؛

رکوردشکنی گلشنی و عاشق‌زاده و صعود تیمی

مسابقات تیراندازی با کمان در روز هفتم آغاز شد و نمایندگان ایران در دو بخش ریکرو مردان و کامپوند زنان به میدان رفتند.

در ریکرو مردان، محمدحسین گلشنی با امتیاز ۶۸۲ هشتم شد و رکورد ایران را که متعلق به خودش بود یک امتیاز ارتقا داد. رضا شبانی با ۶۷۲ امتیاز بیست‌ودوم و صادق اشرفی با ۶۶۴ امتیاز بیست‌وششم شدند.

در بخش کامپوند زنان، بیتا عاشق‌زاده با ۷۰۴ امتیاز دوم شد و رکورد ایران را شکست. گیسا بایبوردی با ۶۹۵ امتیاز بیست‌ویکم و شیوا بختیاری با ۶۸۸ امتیاز سی‌ودوم شدند.

تیم ریکرو مردان ایران با ۲۰۱۸ امتیاز ششم شد و تیم کامپوند زنان نیز با ۲۰۸۷ امتیاز در رده ششم قرار گرفت.

در بخش‌های میکس و حذفی نیز ایران در روزهای آینده به رقابت ادامه خواهد داد؛ از جمله تیم ریکرو مردان مقابل بنگلادش و تیم کامپوند زنان مقابل تایلند.

در سایر مواد نیز مبینا فلاح در ریکرو زنان با ۶۴۶ امتیاز بیست‌وسوم شد و میلاد رشیدی، فرهنگ خداپرست و آرمین پاکزاد در کامپوند مردان به ترتیب با ۷۰۳، ۷۰۱ و ۷۰۱ امتیاز در رده‌های هجدهم، بیستم و بیست‌ویکم قرار گرفتند. تیم کامپوند مردان ایران هفتم شد و تیم میکس کامپوند و میکس ریکرو نیز به ترتیب در رده‌های ششم و دهم ایستادند.

شمشیربازی؛

پایان کار ایران مقابل ژاپن

تیم ملی سابر مردان ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل ژاپن قرار گرفت و با نتیجه ۴۵ بر ۳۴ شکست خورد و از رسیدن به نیمه‌نهایی بازماند.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور ترکیب ایران را تشکیل می‌دادند.

با این شکست، پرونده شمشیربازی ایران در این دوره از بازی‌ها بسته شد؛ کاروان شمشیربازی ایران با مدال برنز انفرادی علی پاکدامن به کار خود پایان داد.

بوکس؛

حذف هر دو نماینده ایران

در بوکس، مهدی کاظمی در وزن ۵۵ کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نماینده کره شمالی، در مرحله یک‌هشتم نهایی برابر ماخمود سابیرخان از قزاقستان، نفر اول رنکینگ جهان و قهرمان جهان و آسیا قرار گرفت و شکست خورد و حذف شد.

سام استکی نیز در وزن ۹۰ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود مقابل پوخاری از هند قرار گرفت و هر سه راند را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

بنابراین هر دو نماینده بوکس ایران در روز هفتم از رقابت‌ها حذف شدند.

بدمینتون؛

پایان کار شوریده و رستم‌پور

آیسان شوریده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل آکانه یاماگوچی از ژاپن قرار گرفت و در دو ست با نتایج ۲۱ بر ۵ و ۲۱ بر ۹ شکست خورد و حذف شد.

در بخش مردان، نیما رستم‌پور نیز پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم کشیتیز خانال از نپال را ۲ بر صفر شکست داد؛ اما در دور سوم مقابل کودای نارائوکو از ژاپن با نتایج ۲۱ بر ۱۱ و ۲۱ بر ۱۶ شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

شنا، شیرجه و واترپلو؛

مقام هشتم برای زوج ایرانی

سام واژیر و سام مقدسی در فینال شیرجه هماهنگ از تخته سه متر مردان، با کسب ۲۹۱.۴۵ امتیاز در جایگاه هشتم قرار گرفتند.

زوج ایران شش حرکت را اجرا کردند و امتیازات آنها به ترتیب ۴۴.۴۰، ۴۰.۲۰، ۶۲.۱۰، ۵۰.۴۰، ۴۳.۲۰ و ۵۱.۱۵ بود.

چین، ژاپن و مالزی سه تیم اول این رقابت بودند.

شروع قدرتمند ایران در واترپلو

تیم ملی واترپلو ایران در نخستین دیدار خود در بازی‌های آسیایی با نتیجه ۱۹ بر ۸ مقابل سنگاپور به پیروزی رسید.

ایران در نیمه نخست نیز با نتیجه ۱۰ بر ۳ پیش افتاده بود و در ادامه با حفظ برتری، مسابقه را با اختلاف ۱۱ گل به پایان رساند. دیدار بعدی ایران مقابل چین برگزار خواهد شد.

والیبال ساحلی؛

ایران صدرنشین شد

تیم ملی والیبال ساحلی ایران با ترکیب پورعسگری و علیرضا آقاجانی در آخرین دیدار مرحله مقدماتی مقابل تایلند قرار گرفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید.

ایران دو ست را با نتایج نزدیک ۲۷ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۲ برد.

این سومین پیروزی متوالی ایران در مرحله مقدماتی بود؛ پیش از این نیز تیم کشورمان مقابل تیمور شرقی و عمان به برتری ۲ بر صفر رسیده بود.

به این ترتیب، ایران با سه پیروزی متوالی و بدون شکست، به عنوان صدرنشین راهی مرحله حذفی شد.

تیراندازی؛

بازماندن نجمه خدمتی از صعود به فینال تفنگ سه وضعیت

در ادامه رقابت‌های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی- ناگویا ۲۰۲۶، نمایندگان کشورمان در تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی نجمه خدمتی با ثبت امتیاز ۵۸۷ و تنها با x کمتر نسبت به دو حریف خود از مالزی و قزاقستان در رده دهم ایستاد و از صعود به فینال باز ماند. با توجه به حضور سه تیرانداز چین در جمع ۸ نفر برتر و حذف یک چینی، تیرانداز نهم راهی فینال شد.

شرمینه چهل امیرانی، دیگر نماینده کشورمان در این بخش با ۵۸۳ امتیاز در جایگاه هجدهم ایستاد و فاطمه امینی با ۵۳۹ امتیاز سی و یکم شد.

همچنین تیم ایران با ۱۷۴۹ امتیاز پس از تیم‌های چین، هند، قزاقستان و ژاپن در رده پنجم قرار گرفت. هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زایر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.

اسکیت‌بورد؛

پایان کار استحقاقی

آرین استحقاقی، تنها نماینده اسکیت‌بورد ایران در بازی‌های آسیایی، در مرحله گروهی در رده هشتم قرار گرفت و نتوانست به فینال راه پیدا کند.

با حذف استحقاقی، پرونده حضور ایران در اسکیت‌بورد این دوره از بازی‌ها بسته شد.