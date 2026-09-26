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دستگیری عاملان شهادت مدافع امنیت زنجان در کمتر از یک روز

دادستان زنجان از دستگیری عاملان شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی در کمتر از یک روز پس از حادثه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۸۴
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مدافع امنیت

به گزارش تابناک، بهروز عباسی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان ضمن تسلیت شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی، از مدافعان امنیت و آرامش جامعه، اظهار داشت: شهادت پرافتخار این مدافع سرافراز امنیت در راه صیانت از آرامش مردم و مقابله با قاچاقچیان، موجب تألم و اندوه فراوان شد.

وی با تجلیل از مجاهدت‌های این شهید والامقام در خط مقدم مبارزه با مفسدان و تهدیدات امنیتی افزود: ایشان در حالی به مقام رفیع شهادت نائل آمد که به عنوان سدی استوار در برابر جرم و جنایت ایفای نقش می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اقدامات قضایی و انتظامی صورت گرفته پس از وقوع این حادثه جانگداز تصریح کرد: با پیگیری‌های ویژه و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته، عوامل دخیل در این موضوع در کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر شدند که با قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

عباسی خاطرنشان کرد: دستورات قضایی لازم جهت تسریع در تکمیل تحقیقات و رسیدگی دقیق به پرونده صادر شده است.

منبع: تسنیم

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tabnak.ir/005rBU
tabnak.ir/005rBU