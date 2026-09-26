دستگیری عاملان شهادت مدافع امنیت زنجان در کمتر از یک روز

به گزارش تابناک، بهروز عباسی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان ضمن تسلیت شهادت سرهنگ دوم مجید بهرامی، از مدافعان امنیت و آرامش جامعه، اظهار داشت: شهادت پرافتخار این مدافع سرافراز امنیت در راه صیانت از آرامش مردم و مقابله با قاچاقچیان، موجب تألم و اندوه فراوان شد.

وی با تجلیل از مجاهدت‌های این شهید والامقام در خط مقدم مبارزه با مفسدان و تهدیدات امنیتی افزود: ایشان در حالی به مقام رفیع شهادت نائل آمد که به عنوان سدی استوار در برابر جرم و جنایت ایفای نقش می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب زنجان با اشاره به اقدامات قضایی و انتظامی صورت گرفته پس از وقوع این حادثه جانگداز تصریح کرد: با پیگیری‌های ویژه و اقدامات اطلاعاتی صورت گرفته، عوامل دخیل در این موضوع در کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر شدند که با قرار تأمین مناسب روانه زندان شدند.

عباسی خاطرنشان کرد: دستورات قضایی لازم جهت تسریع در تکمیل تحقیقات و رسیدگی دقیق به پرونده صادر شده است.

منبع: تسنیم