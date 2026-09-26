صد سریال برتر قرن بیست و یکم به انتخاب نیویورک تایمز
به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محدوده انتخاب نیز مشخص بوده: سریال باید از سال ۲۰۰۰ به بعد آغاز شده باشد. به همین دلیل برخی از مجموعههای بسیار مهم تلویزیون که شروعشان در قرن بیستم بوده، اساساً وارد رقابت نشدهاند؛ برای مثال سوپرانوها در سال ۱۹۹۹ آغاز شد و بنابراین در این پروژه قرار نگرفت. این شرط باعث شده فهرست، بیش از آنکه تاریخ کلی «بهترین سریالهای تلویزیون» باشد، تصویری از تحول تلویزیون در قرن بیستویکم ارائه کند.
نتیجه، فهرستی است که در رتبههای بالای آن مجموعههایی مانند بریکینگ بد، شنود، مردان دیوانه، جانشینی، فلیبگ و بازی تاجوتخت قرار گرفتهاند. در کنار درامهای مشهور، کمدی، مستند، برنامههای واقعنما و مجموعههای محدود نیز حضور دارند؛ بنابراین معیار پروژه صرفاً «سریال درام» یا تولیدات شبکههای ممتاز تلویزیونی نبوده است.
نکته جالب دیگر این است که فهرست به نسلهای مختلف تلویزیون قرن بیستویکم اجازه حضور داده است: از مجموعههای اوایل دهه ۲۰۰۰ مانند شنود و توسعه دستگیرشده گرفته تا آثار بسیار جدیدتری مانند پیت، نوجوانی و شوگون. به این ترتیب، این پروژه در واقع نوعی جمعبندی تاریخی از سلیقه و حافظه صنعت تلویزیون در ۲۶ سال نخست قرن بیستویکم است، نه صرفاً یک فهرست محبوبترین سریالها نزد مخاطبان.
نکته مهم این است که رتبهبندی حاصل رأی این گروه مشخص است و نباید آن را معادل یک حکم قطعی درباره کیفیت سریالها دانست. ارزش اصلی پروژه در این است که نشان میدهد تعداد زیادی از چهرههای حرفهای تلویزیون، در سال ۲۰۲۶، کدام آثار را در شکلدادن به تلویزیون معاصر مهمتر میدانند.
1- بریکینگ بد | Breaking Bad
2- شنود | The Wire
3- مردان دیوانه | Mad Men
4- جانشینی | Succession
5- فلیبگ | Fleabag
6- بازی تاجوتخت | Game of Thrones
7- معاون رئیسجمهور | Veep
8- استودیو ۳۰ | 30 Rock
9- اشتیاقت را مهار کن | Curb Your Enthusiasm
10- آتلانتا | Atlanta
11- اداره | The Office
12- توسعه دستگیرشده | Arrested Development
13- دخترها | Girls
14- چراغهای شب جمعه | Friday Night Lights
15- شش فوت زیر زمین | Six Feet Under
16- اداره | The Office (UK)
17- آمریکاییها | The Americans
18- ممکن است نابودت کنم | I May Destroy You
19- چرنوبیل | Chernobyl
20- تاج | The Crown
21- نیلوفر سفید | The White Lotus
22- لاست | Lost
23- بازگشت | The Comeback
24- ددوود | Deadwood
25- بازماندگان | The Leftovers
26- آینه سیاه | Black Mirror
27- بهتره با سال تماس بگیری | Better Call Saul
28- گروه برادران | Band of Brothers
29- کی و پیل | Key & Peele
30- جداسازی | Severance
31- بازمانده | Survivor
32- اندور | Andor
33- روشنشده | Enlightened
34- نهر شیت | Schitt's Creek
35- کارآگاه حقیقی | True Detective
36- پیت | The Pitt
37- بتلاستار گالاکتیکا | Battlestar Galactica
38- میهن | Homeland
39- نگهبانان | Watchmen
40- نوجوانی | Adolescence
41- لویی | Louie
42- هَکس | Hacks
43- پیکی بلایندرز | Peaky Blinders
44- بوجک هورسمن | BoJack Horseman
45- درهٔ شاد | Happy Valley
46- براد سیتی | Broad City
47- توئین پیکس: بازگشت | Twin Peaks: The Return
48- خانه پوشالی | House of Cards
49- مردم عادی | Normal People
50- پارکها و تفریحات | Parks and Recreation
51- جای خوب | The Good Place
52- دانتون ابی | Downton Abbey
53- چیزهای عجیب | Stranger Things
54- اداره | The Bureau
55- ناامن | Insecure
56- نیتن برای تو | Nathan for You
57- فکر میکنم باید بری | I Think You Should Leave
58- شوی چاپل | Chappelle's Show
59- پن۱۵ | Pen15
60- پیپشو | Peep Show
61- مسابقهٔ درگ روپال | RuPaul's Drag Race
62- اسبهای کند | Slow Horses
63- ضخامت ماجرا | The Thick of It
64- آنتونی بوردین: بخشهای ناشناخته | Anthony Bourdain: Parts Unknown
65- مِر از ایستتاون | Mare of Easttown
66- تمرین | The Rehearsal
67- سرگذشت ندیمه | The Handmaid's Tale
68- اوزارک | Ozark
69- آنتونی بوردین: بدون رزرو | Anthony Bourdain: No Reservations
70- سپر | The Shield
71- بیف | Beef
72- بازی مرکب | Squid Game
73- بری | Barry
74- خرس | The Bear
75- تد لاسو | Ted Lasso
76- یک جایی | Somebody Somewhere
77- خانواده مدرن | Modern Family
78- فیلادلفیا همیشه آفتابی است | It's Always Sunny in Philadelphia
79- همسر خوب | The Good Wife
80- چگونه با جان ویلسون | How To with John Wilson
81- گامبی وزیر | The Queen's Gambit
82- چیزهای بهتر | Better Things
83- موجه | Justified
84- سیارهٔ زمین | Planet Earth
85- مسابقهٔ بزرگ شیرینیپزی بریتانیا | The Great British Baking Show
86- شوگون | Shōgun
87- سگهای رزرو | Reservation Dogs
88- دکستر | Dexter
89- بچه گوزن | Baby Reindeer
90- ایستباوند و داون | Eastbound & Down
91- فاجعه | Catastrophe
92- شبِ ماجرا | The Night Of
93- ایستگاه یازده | Station Eleven
94- دیپلمات | The Diplomat
95- هاوس | House
96- توقف و آتش گرفتن | Halt and Catch Fire
97- کامیونیتی | Community
98- اُاِی | The OA
99- دختران گیلمور | Gilmore Girls
100- رسوایی | Scandal