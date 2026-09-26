صد سریال برتر قرن بیست و یکم به انتخاب نیویورک تایمز

نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۲۶ یک پروژه گسترده برای انتخاب ۱۰۰ سریال برتر قرن بیست‌ویکم انجام داده است. این فهرست صرفاً انتخاب منتقدان خود روزنامه نیست؛ نیویورک‌تایمز از ۵۱۶ نفر از افراد فعال در صنعت تلویزیون، از جمله بازیگران، نویسندگان، گرداننده شو، تهیه‌کنندگان و دیگر دست‌اندرکاران، خواسته است سریال‌های موردنظرشان را انتخاب کنند و بر اساس آرای جمع‌آوری‌شده، فهرست نهایی را شکل داده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، محدوده انتخاب نیز مشخص بوده: سریال باید از سال ۲۰۰۰ به بعد آغاز شده باشد. به همین دلیل برخی از مجموعه‌های بسیار مهم تلویزیون که شروعشان در قرن بیستم بوده، اساساً وارد رقابت نشده‌اند؛ برای مثال سوپرانوها در سال ۱۹۹۹ آغاز شد و بنابراین در این پروژه قرار نگرفت. این شرط باعث شده فهرست، بیش از آنکه تاریخ کلی «بهترین سریال‌های تلویزیون» باشد، تصویری از تحول تلویزیون در قرن بیست‌ویکم ارائه کند.

نتیجه، فهرستی است که در رتبه‌های بالای آن مجموعه‌هایی مانند بریکینگ بد، شنود، مردان دیوانه، جانشینی، فلیبگ و بازی تاج‌وتخت قرار گرفته‌اند. در کنار درام‌های مشهور، کمدی، مستند، برنامه‌های واقع‌نما و مجموعه‌های محدود نیز حضور دارند؛ بنابراین معیار پروژه صرفاً «سریال درام» یا تولیدات شبکه‌های ممتاز تلویزیونی نبوده است.

نکته جالب دیگر این است که فهرست به نسل‌های مختلف تلویزیون قرن بیست‌ویکم اجازه حضور داده است: از مجموعه‌های اوایل دهه ۲۰۰۰ مانند شنود و توسعه دستگیرشده گرفته تا آثار بسیار جدیدتری مانند پیت، نوجوانی و شوگون. به این ترتیب، این پروژه در واقع نوعی جمع‌بندی تاریخی از سلیقه و حافظه صنعت تلویزیون در ۲۶ سال نخست قرن بیست‌ویکم است، نه صرفاً یک فهرست محبوب‌ترین سریال‌ها نزد مخاطبان.

نکته مهم این است که رتبه‌بندی حاصل رأی این گروه مشخص است و نباید آن را معادل یک حکم قطعی درباره کیفیت سریال‌ها دانست. ارزش اصلی پروژه در این است که نشان می‌دهد تعداد زیادی از چهره‌های حرفه‌ای تلویزیون، در سال ۲۰۲۶، کدام آثار را در شکل‌دادن به تلویزیون معاصر مهم‌تر می‌دانند.

1- بریکینگ بد | Breaking Bad

2- شنود | The Wire

3- مردان دیوانه | Mad Men

4- جانشینی | Succession

5- فلیبگ | Fleabag

6- بازی تاج‌وتخت | Game of Thrones

7- معاون رئیس‌جمهور | Veep

8- استودیو ۳۰ | 30 Rock

9- اشتیاقت را مهار کن | Curb Your Enthusiasm

10- آتلانتا | Atlanta

11- اداره | The Office

12- توسعه دستگیرشده | Arrested Development

13- دخترها | Girls

14- چراغ‌های شب جمعه | Friday Night Lights

15- شش فوت زیر زمین | Six Feet Under

16- اداره | The Office (UK)

17- آمریکایی‌ها | The Americans

18- ممکن است نابودت کنم | I May Destroy You

19- چرنوبیل | Chernobyl

20- تاج | The Crown

21- نیلوفر سفید | The White Lotus

22- لاست | Lost

23- بازگشت | The Comeback

24- ددوود | Deadwood

25- بازماندگان | The Leftovers

26- آینه سیاه | Black Mirror

27- بهتره با سال تماس بگیری | Better Call Saul

28- گروه برادران | Band of Brothers

29- کی و پیل | Key & Peele

30- جداسازی | Severance

31- بازمانده | Survivor

32- اندور | Andor

33- روشن‌شده | Enlightened

34- نهر شیت | Schitt's Creek

35- کارآگاه حقیقی | True Detective

36- پیت | The Pitt

37- بتل‌استار گالاکتیکا | Battlestar Galactica

38- میهن | Homeland

39- نگهبانان | Watchmen

40- نوجوانی | Adolescence

41- لویی | Louie

42- هَکس | Hacks

43- پیکی بلایندرز | Peaky Blinders

44- بوجک هورسمن | BoJack Horseman

45- درهٔ شاد | Happy Valley

46- براد سیتی | Broad City

47- توئین پیکس: بازگشت | Twin Peaks: The Return

48- خانه پوشالی | House of Cards

49- مردم عادی | Normal People

50- پارک‌ها و تفریحات | Parks and Recreation

51- جای خوب | The Good Place

52- دانتون ابی | Downton Abbey

53- چیزهای عجیب | Stranger Things

54- اداره | The Bureau

55- ناامن | Insecure

56- نیتن برای تو | Nathan for You

57- فکر می‌کنم باید بری | I Think You Should Leave

58- شوی چاپل | Chappelle's Show

59- پن۱۵ | Pen15

60- پیپ‌شو | Peep Show

61- مسابقهٔ درگ روپال | RuPaul's Drag Race

62- اسب‌های کند | Slow Horses

63- ضخامت ماجرا | The Thick of It

64- آنتونی بوردین: بخش‌های ناشناخته | Anthony Bourdain: Parts Unknown

65- مِر از ایست‌تاون | Mare of Easttown

66- تمرین | The Rehearsal

67- سرگذشت ندیمه | The Handmaid's Tale

68- اوزارک | Ozark

69- آنتونی بوردین: بدون رزرو | Anthony Bourdain: No Reservations

70- سپر | The Shield

71- بیف | Beef

72- بازی مرکب | Squid Game

73- بری | Barry

74- خرس | The Bear

75- تد لاسو | Ted Lasso

76- یک جایی | Somebody Somewhere

77- خانواده مدرن | Modern Family

78- فیلادلفیا همیشه آفتابی است | It's Always Sunny in Philadelphia

79- همسر خوب | The Good Wife

80- چگونه با جان ویلسون | How To with John Wilson

81- گامبی وزیر | The Queen's Gambit

82- چیزهای بهتر | Better Things

83- موجه | Justified

84- سیارهٔ زمین | Planet Earth

85- مسابقهٔ بزرگ شیرینی‌پزی بریتانیا | The Great British Baking Show

86- شوگون | Shōgun

87- سگ‌های رزرو | Reservation Dogs

88- دکستر | Dexter

89- بچه گوزن | Baby Reindeer

90- ایست‌باوند و داون | Eastbound & Down

91- فاجعه | Catastrophe

92- شبِ ماجرا | The Night Of

93- ایستگاه یازده | Station Eleven

94- دیپلمات | The Diplomat

95- هاوس | House

96- توقف و آتش گرفتن | Halt and Catch Fire

97- کامیونیتی | Community

98- اُاِی | The OA

99- دختران گیلمور | Gilmore Girls

100- رسوایی | Scandal