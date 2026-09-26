اطلاعیه دبیرخانه شعام درباره برخی اخبار خلاف واقع
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره برخی اخبار خلاف واقع در موضوع حمل و نقل هوایی اطلاعیه صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۸۱| |
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به گزارش تابناک، در اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حمل و نقل هوایی آمده است:
انتشار برخی تفاسیر و نقل قولهای خلاف واقع از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حمل و نقل هوایی، موجب طرح سوالات و ابهاماتی گردیده است که بدین وسیله اعلام میدارد:
۱- ادعای اینکه ایران در مقابل محدودیتهای هوایی اخیر دست به مقابله بهمثل نظامی میزند، تکذیب میشود.
۲- مذاکرات میان ایران با کشورهای مربوطه برای رفع برخی محدودیتهای هواییِ غیرقانونی ایجاد شده، با جدیت در حال انجام و پیگیری است.
۳- راهکارهای غیرنظامی متعددی برای مقابله بهمثل وجود دارد که در صورت ضرورت، برای برخی از فرودگاهها اعمال خواهد شد و البته امیدواریم که مساله به این نقطه نیز منجر نشود.
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