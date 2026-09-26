اطلاعیه دبیرخانه شعام درباره برخی اخبار خلاف واقع

به گزارش تابناک، در اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حمل و نقل هوایی آمده است:

انتشار برخی تفاسیر و نقل قول‌های خلاف واقع از سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع حمل و نقل هوایی، موجب طرح سوالات و ابهاماتی گردیده است که بدین وسیله اعلام می‌دارد:

۱- ادعای اینکه ایران در مقابل محدودیت‌های هوایی اخیر دست به مقابله به‌مثل نظامی می‌زند، تکذیب می‌شود.

۲- مذاکرات میان ایران با کشور‌های مربوطه برای رفع برخی محدودیت‌های هواییِ غیرقانونی ایجاد شده، با جدیت در حال انجام و پیگیری است.

۳- راهکار‌های غیرنظامی متعددی برای مقابله به‌مثل وجود دارد که در صورت ضرورت، برای برخی از فرودگاه‌ها اعمال خواهد شد و البته امیدواریم که مساله به این نقطه نیز منجر نشود.