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کد خبر: ۱۳۹۶۰۷۹
بازدید: ۱۲۶۵

عکس: یک ماه پس از سیل نپال

یک ماه از سیل‌های مرگبار نپال گذشت؛ هزاران نفر همچنان مفقودند و خانواده‌ها در وضعیت بحرانی به سر می‌برند. بازسازی مناطق سیل‌زده و بازگشت به روال عادی زندگی، برای بازماندگان این فاجعه به مسیری طولانی و طاقت‌فرسا تبدیل شده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل سیل نپال نپال سیل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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