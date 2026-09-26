عکس: یک ماه پس از سیل نپال
یک ماه از سیلهای مرگبار نپال گذشت؛ هزاران نفر همچنان مفقودند و خانوادهها در وضعیت بحرانی به سر میبرند. بازسازی مناطق سیلزده و بازگشت به روال عادی زندگی، برای بازماندگان این فاجعه به مسیری طولانی و طاقتفرسا تبدیل شده است.
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