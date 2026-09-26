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توضیح درباره صدای انفجارهای شنیده‌شده در جزیرۀ خارگ

عملیات تخریب و خنثی‌سازی پرتابه‌ها و مهمات عمل‌نکرده در مواضع و سایت‌های مرتبط با پدافند هوایی جزیره خارگ از روز ۲۹ شهریورماه آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۷۸
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انفجار

به گزارش تابناک، نگهدار حسین‌پور اظهار کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده و اعلام پایگاه پدافند هوایی شهید هادی‌پور خارگ، عملیات تخریب و خنثی‌سازی پرتابه‌ها و مهمات عمل‌نکرده موجود در سطح مواضع و سایت‌های مربوط به پدافند هوایی جزیره در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این عملیات از ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شده و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت و با هدف ایمن‌سازی مناطق و تعیین تکلیف مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده انجام می‌شود.

بخشدار ویژه و رئیس شورای تأمین جزیره خارگ با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در زمان اجرای این عملیات، از شهروندان و افرادی که در محدوده‌های پیرامونی مواضع و سایت‌های پدافندی تردد دارند خواست ضمن حفظ آرامش، به هشدارها و توصیه‌های عوامل مسئول توجه کنند.

حسین‌پور تصریح کرد: شهروندان از نزدیک‌شدن به محدوده‌های تعیین‌شده و محل اجرای عملیات خودداری کنند و اطلاعیه‌ها و اخبار مربوط به محدوده‌های عملیاتی و محدودیت‌های احتمالی را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی انجام خواهد شد و هدف اصلی، افزایش ایمنی و پاکسازی مناطق مربوطه از مهمات و پرتابه‌های عمل‌نکرده است.

منبع: فارس

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