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کد خبر: ۱۳۹۶۰۷۷
بازدید: ۸۲۸

عکس: دنیای شگفت‌انگیز اقیانوس‌ها

پشت هر موج، منظره‌ای ناشناخته پنهان است؛ جایی که نور خورشید به سختی راه خود را پیدا می‌کند و هر موجود، بخشی از یک داستان بزرگ‌تر است. عکس‌های برگزیده مسابقه روز جهانی اقیانوس‌ها، این جهان دور از چشم را به سطح آورده‌اند؛ تصاویری که در آنها حرکت یک موجود دریایی، بازی نور روی آب یا سکوت یک صحنه زیرآبی به سوژه‌ای تماشایی تبدیل شده است.

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برچسب‌ها:
عکس طبیعت اقیانوس‌ عکاسی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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