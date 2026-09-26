عکس: دنیای شگفتانگیز اقیانوسها
پشت هر موج، منظرهای ناشناخته پنهان است؛ جایی که نور خورشید به سختی راه خود را پیدا میکند و هر موجود، بخشی از یک داستان بزرگتر است. عکسهای برگزیده مسابقه روز جهانی اقیانوسها، این جهان دور از چشم را به سطح آوردهاند؛ تصاویری که در آنها حرکت یک موجود دریایی، بازی نور روی آب یا سکوت یک صحنه زیرآبی به سوژهای تماشایی تبدیل شده است.
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