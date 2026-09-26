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طلای هفتم ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا

محمدرضا طیبی با پرتاب ۲۰ متر و ۸۱ سانتی‌متر، ضمن شکستن رکورد بازی‌های آسیایی در پرتاب وزنه، مدال طلای ناگویا را به دست آورد تا هفتمین طلای کاروان ایران در این رقابت‌ها به نام او ثبت شود.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۷۵
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محمدرضا طیبی

به گزارش تابناک، محمدرضا طیبی، نماینده ایران در رقابت‌های پرتاب وزنه بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، با نمایشی درخشان به مدال طلای این ماده رسید.

طیبی با ثبت پرتاب ۲۰ متر و ۸۱ سانتی‌متر علاوه بر کسب عنوان قهرمانی، رکورد تاریخ بازی‌های آسیایی در پرتاب وزنه را نیز شکست و هفتمین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را به نام خود ثبت کرد.

در این رقابت، حسن اعجمی دیگر نماینده ایران در پرتاب وزنه بود که با ثبت رکورد ۱۹ متر و ۳۷ سانتی‌متر در جایگاه پنجم قرار گرفت.

به این ترتیب، طلای پرتاب وزنه یکی از مدال‌های ارزشمند ایران در ادامه رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا لقب گرفت و طیبی با شکستن رکورد این رقابت‌ها، نام خود را در تاریخ بازی‌های آسیایی ثبت کرد.

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