یک طرح خرابکارانه در غزه خنثی شد

به گزارش تابناک، دستگاه امنیتی مقاومت در نوار غزه اعلام کرد که نیروهای این دستگاه موفق شدند یک طرح خرابکارانه را که قرار بود علیه بیمارستان ناصر در شهر خان‌یونس، در جنوب نوار غزه، اجرا شود، شناسایی و خنثی کنند.

بر اساس این گزارش، طراحان این عملیات قصد داشتند با بهره‌گیری از گروه‌های شبه‌نظامی همدست با رژیم صهیونیستی و با پشتیبانی اطلاعاتی و هوایی این رژیم، حمله‌ای گسترده را علیه بیمارستان ناصر ترتیب دهند.

این منبع افزود که در این طرح، گروه‌های متعددی از شبه‌نظامیان وابسته از مناطق رفح، خان‌یونس و دیر البلح مشارکت داشتند و قرار بود همزمان با پشتیبانی هوایی و اطلاعاتی اشغالگران، عملیات را پیش ببرند.

در این گزارش آمده است، اطلاعات موجود نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی مستقیماً بر آموزش این گروه‌ها در پایگاه‌های نظامی نظارت داشته است. این آموزش‌ها شامل تمرین سناریویی شبیه‌سازی‌شده از یک حمله مشترک و گسترده علیه مراکز غیرنظامی و حیاتی در نوار غزه بوده است.

منبع مذکور همچنین اعلام کرد که نیروهای امنیت مقاومت در جریان عملیات شناسایی و پیشگیری، شماری از عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی را که ماموریت داشتند در مناطق مجاور مراکز حیاتی خان‌یونس و دیر البلح «هسته‌های خفته» تشکیل دهند و سازماندهی کنند، بازداشت کرده‌اند. این بازداشت‌ها در راستای جلوگیری از مشارکت آنان در طرح خرابکارانه مورد نظر انجام شده است.

امنیت مقاومت در پایان تأکید کرد که هرگونه تلاش برای آسیب رساندن به غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی، اقدامی خطرناک و بدون پیامد نخواهد بود. این دستگاه از شهروندان خواست هرگونه رفتار مشکوک یا اطلاعات مهم را فوراً به نیروهای امنیتی گزارش دهند.

منبع: تسنیم