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برای کارهای بانکی، میان‌بُر بزنید

گاهی تفاوت یک تجربه خوب با یک تجربه بهتر، در کوتاه‌تر شدن مسیرهاست. لازم نیست برای انجام هر کار بانکی، چند مرحله مختلف را پشت سر گذاشت یا برای دریافت یک پیامک مدتی را منتظر ماند.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۷۰
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1162 بازدید
بلو بانک

بخشی از خدمات بانکی روزمره را می‌توان در یک اپلیکیشن انجام داد؛ از مدیریت حساب و کارت گرفته تا انتقال وجه، پرداخت، پس‌انداز و دریافت رمز دوم.

یکی از این قابلیت‌‌ها در اپلیکیشن بلو دریافت رمز دوم کارت از داخل اپلیکیشن است؛ امکانی که می‌تواند در زمان پرداخت، مسیر دسترسی به رمز پویا را کوتاه‌تر کند.

برای پیامک رمز دوم منتظر نمانید

در پرداخت‌های اینترنتی، برای دریافت رمز پویا لازم نیست منتظر پیامک رمز دوم بمانید؛ برای  پرداخت سریع‌تر از طریق اپلیکیشن آن را دریافت کنید. امکان دریافت رمز دوم از اپلیکیشن بلو می‌تواند جایگزین ساده‌تر و راحت‌تری باشد و سرعت خریدهای آنلاین را افزایش دهد.

برای دریافت رمز دوم وارد اپلیکیشن بلو شوید، به منوی کارت بروید، روی گزینه «رمز دوم پویا» ضربه بزنید و بعد از نمایش رمز، به راحتی آن را کپی کنید.

یک راه جذاب‌تر هم این است که در منوی برنامه‌های تلفن همراه خود، آیکون اپلیکیشن بلو را نگه دارید، با نمایش گزینه‌های میان‌بر، «دریافت رمز دوم» را انتخاب کنید، پس از آن، مستقیم به بخش مربوط به رمز دوم در اپلیکیشن هدایت می‌شوید و می‌توانید رمز را کپی و در صفحه پرداخت وارد کنید.

اپلیکیشن های بانکی

این قابلیت زمانی کاربرد دارد که برای انجام یک پرداخت عجله دارید. در این حالت، مسیر دریافت رمز از چند مرحله و انتظار برای پیامک، به یک میان‌بر کوتاه تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، می‌توان دریافت برخی اطلاع‌رسانی‌ها را نیز به جای پیامک، از طریق اعلان‌های داخل اپلیکیشن انجام داد. در بخش اطلاع‌رسانی، امکان غیرفعال کردن پیامک‌ها وجود دارد تا اطلاع‌رسانی‌ها به شکل مستقیم در اپلیکیشن نمایش داده شوند. این یک انتخاب سبز است؛ شما علاوه بر حذف پیامک‌های غیرضروری، به صورت غیرمستقیم در کاهش انتشار کربن و کاهش مصرف منابع و انرژی اثر می‌گذارید.

همیشه به اطلاعات کارتتان دسترسی دارید

گاهی برای انجام یک پرداخت یا انتقال وجه، به اطلاعات کارت نیاز داریم، اما کارت فیزیکی در دسترس نیست. در اپلیکیشن، اطلاعات کارت در بخش «کارت» قابل مشاهده است. با انتخاب کارت، اطلاعاتی مانند شماره کارت، CVV2 و تاریخ انقضا نمایش داده می‌شود و امکان کپی کردن شماره کارت و شماره شبا نیز وجود دارد.

در همین بخش، بخشی از امکانات مورد نیاز برای مدیریت امنیت کارت نیز در دسترس است. مسدودسازی موقت یا دائمی کارت، تغییر رمز کارت و بازیابی رمز فراموش‌شده از جمله این امکانات هستند.

 

 

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