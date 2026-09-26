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ماجرای مشاهده دود سنگین در شهرقدس

دود سنگین بر فراز کارخانه آبکاری پلاستیک شهرقدس، آتش‌نشانان را از دو ایستگاه به خیابان ۳۰ متری کشاند؛ آتشی که با پشتیبانی نیروهای کمکی از دو سمت مهار شد.
کد خبر: ۱۳۹۶۰۶۸
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آتش سوزی

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، محسن همیانی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: پس از دریافت گزارش حریق کارخانه آبکاری پلاستیک در خیابان ۳۰ متری، آتش‌نشانان بلافاصله از دو ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به حجم بالای دود در زمان نزدیک شدن نیروها به محل، گفت: در ادامه، درخواست پشتیبانی از ایستگاه‌های کمکی دیگر انجام شد و نیروهای اعزامی پس از حضور در محل مشاهده کردند که یک سوله و انبار تجهیزات دچار حریق شده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قدس افزود: آتش‌نشانان با ورود سریع به عملیات، از گسترش آتش به سوله‌ها و شرکت‌های مجاور جلوگیری کردند و با مهار حریق از دو سمت، مانع سرایت آن به سایر بخش‌ها شدند.

همیانی تصریح کرد: با توجه به وجود مواد سوختنی و انبارها، واکنش سریع نیروهای آتش‌نشانی موجب شد حریق با کمترین خسارت اطفا شود. پس از ایمن‌سازی محل، کارخانه به مالک تحویل داده شد.

وی در پایان گفت: علت این حادثه در دست بررسی است؛ میزان خسارت ناچیز بود و این حادثه هیچ مصدومی نداشت.

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شهر قدس آتش سوزی کارخانه دود آتش نشانی
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