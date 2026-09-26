سقوط مرگبار یک کوهنورد در ارتفاعات دنا

به گزارش تابناک، عبدال دیانتی‌نسب با اشاره به سقوط یک کوهنورد هم‌استانی در محدوده «آبسپاه» ارتفاعات دنا افزود: پس از اعلام حادثه، تیم‌های هلال‌احمر، راهنمایان محلی و نیروهای محیط زیست به محل اعزام شدند و با رسیدن نیروهای امدادی، فوت این کوهنورد تأیید شد. درحال حاضر انتقال پیکر درحال انجام است اما به‌دلیل صعب‌العبور بودن مسیر، ممکن است این عملیات تا شب طول بکشد.

دیانتی نسب با تأکید بر لزوم هماهنگی گروه‌های کوهنوردی با محیط‌زیست قبل از صعود، تصریح کرد: بارها و به‌صورت مکاتبه‌ای با اداره ورزش و جوانان استان درباره ضرورت هماهنگی و دریافت مجوز برای صعود به ارتفاعات، به‌ویژه مناطق حفاظت‌شده، مکاتبه کرده‌ایم. متأسفانه این موضوع نادیده گرفته شده و گروه‌های کوهنوردی بدون هماهنگی با محیط زیست به ارتفاعات صعود می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: اگر مجوز لازم اخذ می‌شد، محیط زیست می‌توانست خطرات مسیرها را به گروه‌های کوهنوردی ارائه دهد و در صورت وقوع حادثه، به دلیل مطلع بودن از مسیر صعود گروه‌ها، امدادرسانی سریع‌تر و مؤثرتر انجام شود. این حادثه تلخ نشان داد بی‌توجهی به این الزامات، چه هزینه سنگینی دارد.

وی با تسلیت به خانواده متوفی و جامعه کوهنوردی استان، بیان کرد: از همه گروه‌های کوهنوردی، راهنمایان و تشکل‌های مرتبط می‌خواهم قبل از هر صعود، به‌ویژه در ارتفاعات دنا، با اداره کل حفاظت محیط‌زیست هماهنگ کنند و مجوز لازم را دریافت نمایند چراکه حفظ جان کوهنوردان، خط قرمز ماست.

منبع: ایسنا