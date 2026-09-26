بیرانوند یک ماه مهلت گرفت
به گزارش تابناک، حجت کریمی در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه باشگاه تراکتور با فدراسیون کشتی اظهار کرد: امکاناتی را فدراسیون کشتی را فراهم کرده که واردات و ساخت این امکانات سخت است و این امکانات را در اختیار فدراسیونهای دیگر هم قرار میدهند.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت علیرضا بیرانوند هم گفت: بیرانوند چندین سال است دروازهبان تیم ملی است و دل خیلیها را خوشحال کرده است. اعلام کردند که او اول مهر مشمول می شود و بدون اینکه به سازمان نظام وظیفه برود، برایش دفترچه صادر کردند. این کار غیر قانونی است. وقتی اول مهر اعزام باشد، او به هیچ تیمی نتواند برود.
وی افزود: ما میگوییم هرچه در این زمینه برای همه اجرا میشود برای بیرانوند هم همین اجرا شود و طبق قانون باشد. گاهی شما دفترچه اعزام به خدمت سربازی میگیرید اما یک ماه یا سه ماه فرصت دارید که به سربازی بروید. با این حال پافشاری میکردند که او اول مهر به سربازی برود. در ورزش ما خیلی مشکل داریم و زمین چمن در تهران نداریم، این موارد را پیگیری کنید! فقط به بیرانوند گیر دادهاید. دیدم که یک مجری صداوسیما چنان با حرص صحبت میکرد که تعجب کردم. ما دفترچه را گرفتیم و طبق قانون برای معافیت پزشکی اقدام کرده است. الان نصف بازیکنان لیگ معافیت پزشکی دارند. اگر خواستید نام همه بازیکنانی که معافیت پزشکی دارند را میگویم. یکی معافیت پزشکی دیسک کمر گرفته ولی بازی میکند یا بازیکن دیگری معافیت پزشکی گرفته که نمیتواند راه برود اما فوتبال بازی میکند. بیرانوند هم میتوانست سه ماه بماند و بعد اعزام شود. او فعلا یک ماه اجازه دارد که بازی کند.
وی درباره اینکه آیا به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مخالف تمدید قرارداد امیر قلعهنویی به عنوان سرمربی تیم ملی بود؟ گفت: من مخالف آقای قلعهنویی نبودم. در جلسه که قرار بود قرارداد چهار ساله بسته شود، گفتیم فضا طوری است که مردم قبول نمیکنند قرارداد چهار ساله بسته شود. اجازه بدهید زمان بگذرد و توضیحاتی بدهند و بعد قرارداد امضا شود. در نهایت قرار شد آقای قلعهنویی تا جام ملتهای آسیا مشغول به کار باشند. اینطور نبود که فقط من مخالف باشم، دوستان دیگر هم مخالف بودند. من سوالاتی داشتم که به جواب نرسیدم اما دوستان دیگر به جواب رسیدند و قرارداد را تمدید کردند. من هم با پرداخت پاداش و هم در مورد تمدید قرارداد مخالف بودم. همه مخالف تمدید قرارداد بودند اما به یکباره دیدیم که همه موافق شدهاند.
او درباره اظهارات پهپه لوسادا که گفته بود بازیکنان تیم ملی از نظر بدنی آماده نیستند هم گفت: او چطور چنین حرفی زده وقتی بازیکنان در باشگاههای خود بازی میکنند؟
وی درباره اینکه آیا باشگاه تراکتور بابت محرومیت ۴ ماهه خداداد عزیزی اقدامی کرده است؟ گفت: اعتراض کردیم، قبول نشد و طبق قانون باید محرومیتش را پشت سر بگذارد.
وی درباره نتایج تیم ملی امید هم گفت: همه تقصیرها را نباید به گردن آقای عبدی بیندازیم. باید ببینیم قبلا چه اتفاقی رخ داده است. لیگ هم فشرده بود و باشگاهی مثل خود ما (تراکتور) روز آخر بازیکن خود را به تیم ملی امید داد. فدراسیون هم همه تلاشش را انجام داد. همین که او اشتباه خود را میپذیرد جای تشکر دارد.
او درباره بازگشت سردار آزمون به تیم ملی هم گفت: ما بازیکنی مثل او را در جامجهانی کم داشتیم. امیدوارم حضورش به تیم ملی کمک کند.
کریمی در پاسخ به این سوال که آیا باشگاه تراکتور به دنبال جذب اوستون اورونوف و سردار آزمون است؟ گفت: نه! به هیچ عنوان اورونوف را نمیخواهیم. سردار هم فعلا در امارات بازی میکند اما اگر به ایران بیاید، ۱۰۰ درصد به تراکتور میآید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با اهدای جام قهرمانی فصل گذشته به استقلال مخالف است؟ هم گفت: مخالف نبودم. برخی مدیران ما مدیران فضای مجازی هستند. تصمیم درباره اهدای جام با آقای تاج است.