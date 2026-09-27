سوخت همسایگان با ما قطع پرواز ایران با آنها؟ / چنین وضعیتی قابل قبول نیست

علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره محدودیت‌های اعمال‌شده علیه پروازهای ایرانی از سوی برخی کشورها به تبعیت از تحریم های آمریکا، اظهار کرد: وزارت امور خارجه با توجه به نوع روابطی که جمهوری اسلامی ایران با این کشورها، از جمله عراق و سایر کشورهای همسایه دارد، باید این موضوع را با جدیت دنبال کند.

ایران باید بر اساس منافع متقابل روابط خود را تنظیم کند

وی افزود: درست است که آمریکا به برخی کشورها فشار وارد می‌کند، اما طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران نیز باید بر اساس منافع متقابل، روابط خود را تنظیم کند.



لحظه دور زدن محدودیت هوایی آمریکا توسط هواپیمایی ایران

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بروجردی با اشاره به همکاری‌های ایران با کشورهای همسایه تصریح کرد: قرار نیست جمهوری اسلامی ایران برای مثال سوخت یا برق این کشورها را تأمین کند، اما در مقابل آنها اجازه پرواز هواپیماهای ایرانی را ندهند. چنین وضعیتی قابل قبول نیست.

همسایگان تصمیماتشان را بر مبنای فشارهای خارجی اتخاذ نکنند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: کشورهای طرف تعامل با جمهوری اسلامی ایران باید در ارزیابی سود و زیان روابط خود، همه مسائل را در نظر بگیرند و تصمیمات خود را صرفاً بر مبنای فشارهای خارجی اتخاذ نکنند.

وی تأکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قابل قبول نیست کشورهایی که روابط خوبی با ایران دارند، اجازه پرواز هواپیماهای ایرانی را ندهند.

بررسی محدودیت های پروازی از سوی همسایگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس

بروجردی در پایان از بررسی این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و گفت: جلسه کمیسیون فردا برگزار می‌شود و موضوع محدودیت‌های ایجادشده برای پروازهای ایرانی در این جلسه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش تانباک، محدودیت‌های تازه علیه ایرلاین‌های ایرانی، شبکه پرواز خارجی کشور را وارد مرحله دشوارتری کرده است؛ محدودیت‌هایی که فقط به ممنوعیت فروش هواپیما یا قطعات مربوط نمی‌شوند و اکنون دسترسی برخی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به فرودگاه‌های منطقه را نیز تحت تأثیر قرار داده‌اند. رویترز در روز‌های اخیر گزارش داده است که پس از اجرای تحریم‌های جدید آمریکا، برخی کشور‌های منطقه از جمله امارات و عمان محدودیت‌هایی برای فعالیت ایرلاین‌های ایرانی اعمال کرده‌اند و پرواز‌های شرکت‌های ایرانی در برخی مسیر‌ها متوقف یا محدود شده‌اند.